Schneller als erwartet schickt der US-Präsident B-2-Bomber, um die iranischen Nuklearanlagen zu sprengen. Benjamin Netanjahu bekommt die Hilfe, die er braucht. Das Regime in Teheran ist geschockt und wackelt.

Wie geht es weiter? Natürlich hängt jetzt viel davon ab, wie der Iran auf das Eingreifen der USA in den Krieg antwortet. Eine Option bestünde darin, die Straße von Hormus zu sperren. Ist die Durchfahrt für Öl- und Gastanker blockiert, können sie nicht hinaus in die Welt fahren. Eine andere Möglichkeit der Eskalation sind Angriffe auf die 40.000 US-Soldaten, die in Bahrain und Katar, Irak und Kuwait stationiert sind.

Oder Flugzeuge greifen weiterhin israelische Städte an, genauso wie Israel iranische Städte angreift, während die USA wieder abwarten, was passiert. Wie lange soll das gehen? Zwei bis drei Wochen veranschlagt das israelische Militär. Mag stimmen oder auch nicht, niemand kann das heute schon wissen.

Zur Person Gerhard Spörl interessiert sich seit jeher für weltpolitische Ereignisse und Veränderungen, die natürlich auch Deutschlands Rolle im internationalen Gefüge berühren. Er arbeitete in leitenden Positionen in der "Zeit" und im "Spiegel", war zwischendurch Korrespondent in den USA und schreibt heute Bücher, am liebsten über historische Themen.

In der Ferne gibt es zwei beunruhigte Beobachter mit eigenen Interessen. Der eine ist China. Dem Riesenreich liegt viel daran, dass die Straße von Hormus frei bleibt, denn es bezieht 80 Prozent der am Golf geförderten Energie. Kein Wunder, dass die Kommentare aus Peking moderat ausfallen.

Wiederholung von 1967?

Der zweite Beobachter ist Russland. Wladimir Putin hat erst im Januar einen ausführlichen Vertrag über eine "strategische Partnerschaft" mit dem Iran geschlossen. Beide Seiten feierten ihn als Beweis großer Freundschaft. Das Abkommen sieht keine Beistandsverpflichtung im Kriegsfall vor – gut für Russland, schlecht für Iran.

Die Folgen wirken sich teils positiv, teils negativ auf Russland aus. Wladimir Putin dürfte mit Wohlgefallen den Ölpreis steigen sehen, der seine Kriegskasse füllt. Allerdings liegt darin nur ein schwacher Trost, denn nach dem Zerfall des Assad-Regimes in Syrien könnte Russland auch Einfluss im Iran verlieren.

Israel träumt davon, den großen Krieg von 1967 zu wiederholen. Damals besiegte das kleine Land in nur sechs Tagen die Armeen von Jordanien, Ägypten und Syrien. In diese ruhmreiche Tradition, die zur erheblichen Vergrößerung des Staatsgebietes führte, möchte sich Benjamin Netanjahu einreihen.

Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied. Damals wurde der Krieg in der Luft und auf dem Boden geführt. Das ist jetzt anders. An einen Bodenkrieg gegen Iran scheinen weder der israelische Premier noch der amerikanische Präsident zu denken. Obwohl – bei Donald Trump ist jede Prognose fahrlässig.

Luftkriege haben einen entscheidenden Nachteil: Israel und die USA wissen nur ungenau, welchen Schaden sie wirklich anrichten. Am frühen Sonntagmorgen flogen sieben B-2-Bomber los. Ihre Last bestand aus bunkerbrechenden Waffen vom Typ GPU-57. Sie sind dazu geeignet, die tief in den Bergfelsen gebaute Uran-Anlage in Fordo, 150 Kilometer südlich von Teheran, zu durchdringen und zu zerstören. Weitere Ziele waren die Kernanlagen in Natans und Isfahan.

Ist damit der Bau der Bombe unmöglich gemacht? Tritt radioaktive Strahlung aus, wovor Experten warnen? Die Daten der Satelliten, die auf diese drei Städte gerichtet sind, verraten viel, aber nicht alles.

Iran vernachlässigte eigene Sicherheit