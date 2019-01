Konfrontation in Venezuala

Staatschef Maduro: "Hier ergibt sich niemand"

23.01.2019, 23:18 Uhr | dpa, AFP, rtr, cwe, jmt

In Venezuela entwickeln sich die Proteste gegen den Präsidenten Nicolás Mauro zu einer Staatskrise. In dem südamerikanischen Land gab es bei den Prostest bereits vier Tote. (Quelle: t-online.de)

Der Parlamentspräsident Venezuelas hat sich zum Staatschef erklärt – unterstützt von den USA. Präsident Maduro hält an der Macht fest. Das Militär steht offenbar hinter ihm.

Der Präsident des entmachteten Parlaments in Venezuela, Juan Guaidó, hat die sozialistische Regierung von Nicolás Maduro für abgesetzt erklärt und sich selber zum Übergangs-Staatschef ausgerufen. Minuten später erkannte US-Präsident Donald Trump den Oppositionsführer als rechtmäßigen Übergangspräsidenten an. Auch die Organisation Amerikanischer Staaten stellte sich hinter Guaidó. Die Europäische Union wollte sich bislang nicht positionieren. EU-Ratspräsident Donald Tusk forderte die europäischen Staaten auf, die demokratische Opposition in Venezuela zu unterstützen.



I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens. — Donald Tusk (@eucopresident) January 23, 2019

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat währenddessen alle Seiten zur Besonnenheit aufgerufen. "Im Laufe dieses Tages kann nicht ausgeschlossen werden, dass es auf der Straße auch zu Ausschreitungen kommt", warnte Maas am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Außenminister Mike Pompeo in Washington. "Deshalb wollen wir alle einen Beitrag dazu leisten, dass wir hier nicht Gewalt auf der Straße sehen und Menschen zu Schaden kommen."

Aktuell sei die Situation in Venezuela "sicherlich kritisch", urteilte Maas. "Wir alle wollen nichts dazu beitragen, was dazu führt, dass die Lage weiter eskaliert."

Angesprochen auf die Entscheidung der USA, den venezolanischen Oppositionspolitiker Juan Guaidó als Interimsstaatschef anzuerkennen, sagte Maas, Pompeo habe ihm die Gründe der US-Regierung dazu erläutert. "Wir werden uns jetzt sehr eng auf Basis dieser Entscheidung abstimmen, auch mit unseren europäischen Partnern, und wir planen, uns für morgen in der europäischen Union zu erklären", kündigte er an. Es sei wichtig zu versuchen, in Europa eine gemeinsame Haltung in dieser Frage zu finden.

Maduro: "Hier ergibt sich niemand"

Präsident Maduro hingegen schwor seine Anhänger auf die Verteidigung der sozialistischen Regierung ein. "Hier ergibt sich niemand", sagte er. "Venezuela hat das Recht, sich selbst souverän zu regieren." Das Militär rief er zu Geschlossenheit und Disziplin auf. "Wir werden über all dies triumphieren, wir werden als Sieger hervorgehen", erklärte er vor Anhängern vor seinem Präsidentenpalast in Caracas. Die Opposition habe einen Putschversuch unternommen. Nach Angaben des Verteidigungsministers erkenne das Militär Guaidó nicht als Präsidenten an. "Die Soldaten des Vaterlandes akzeptieren keinen Präsidenten, der von dunklen Mächten eingesetzt wird, oder sich abseits des Rechts selbst einsetzt."

Auch Mexiko hielt in einer Erklärung an Maduro fest. Mehrere Bundestagsabgeordneten der Linken verurteilten die Ereignisse ebenfalls als Putschversuch.

Trump: "Alle Optionen sind auf dem Tisch"

Venezuela brach die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ab. Diplomatisches Personal müsse innerhalb von 72 Stunden das Land verlassen, sagte Maduro. "Die imperialistische US-Regierung will eine Marionettenregierung in Venezuela einsetzen", fügte er hinzu. Guaidó hingegen forderte das Personal aller in Caracas ansässigen Botschaften zum Bleiben auf: "Ich informiere alle Leiter der diplomatischen Missionen und das in Venezuela akkreditierte Personal, dass der venezolanische Staat wünscht, dass sie ihre diplomatische Präsenz in unserem Land aufrechterhalten", schrieb er in einer Mitteilung.

Die USA riefen Maduro zu einer friedlichen Machtübergabe auf und drohten dem Sozialisten andernfalls mit schweren Konsequenzen. "Alle Optionen sind auf dem Tisch", sagte Trump. Er forderte andere Regierungen im Westen dazu auf, Guaidó ebenfalls als Übergangspräsidenten anzuerkennen.

Der Parlamentspräsident von Venezuela, Juan Guaido (M.): Der Politiker hat sich zum neuen Staatschef des Landes ernannt. (Quelle: Manaure Quintero/Reuters)



Guaidó warf Maduro am Mittwoch vor Tausenden jubelnden Anhängern den Fehdehandschuh hin. "Vor dem allmächtigen Gott gelobe ich, die Kompetenzen der Exekutive als Interims-Präsident von Venezuela zu übernehmen", sagte der 35-jährige Abgeordnete bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas. "Lasst uns alle schwören, dass wir nicht ruhen, bis wir die Freiheit erlangt haben."

Sozialisten wollen Maduro verteidigen



Die regierenden Sozialisten riefen dagegen zur Verteidigung Maduros auf. "Der Präsident ist Nicolás Maduro", sagte der Vizepräsident der sozialistischen Partei PSUV, Diosdado Cabello, am Mittwoch bei einer Kundgebung. "Wer Präsident sein will, soll zum (Präsidentenpalast) Miraflores kommen. Dort wird das Volk sein und Nicolás Maduro verteidigen." Die Opposition beruft sich auf die Verfassung, nach der das Parlament übergangsweise die Exekutivgewalt übernehmen kann, wenn es keinen legitimen Präsidenten gibt.

Am Mittwoch gingen in ganz Venezuela Zehntausende Menschen gegen die sozialistische Regierung auf die Straßen. Die Demonstranten zeigten Transparente mit der Aufschrift "Wir sind frei" und skandierten "Sie wird stürzen, sie wird stürzen, diese Regierung wird stürzen". Die Polizei feuerte Tränengasgranaten und Gummigeschosse in die Menge. Vermummte Demonstranten schleuderten Steine auf die Sicherheitskräfte. Nach Medienberichten wurden mehrere Demonstranten festgenommen.

Alle schauen auf die Streitkräfte



Auch Maduros Anhänger gingen auf die Straßen, um die Regierung zu unterstützen. Der 23. Januar ist ein symbolisches Datum für das Land, weil an diesem Tag 1958 der damalige venezolanische Diktator Marcos Pérez Jiménez gestürzt wurde.



Zusammenstöße in Venezuelas Hauptstadt: Tausende Menschen gingen auf die Straßen gegen die Regierung des Präsidenten Maduro. (Quelle: Rayner Pena/dpa)



Guaidó rief die Streitkräfte dazu auf, sich auf die Seite der Regierungsgegner zu stellen. Gleiches tat US-Außenminister Mike Pompeo. Das Volk habe lange genug unter der "katastrophalen Diktatur" Maduros gelitten. Die USA seien bereit dazu, humanitäre Hilfe für die Menschen in Venezuela zu leisten, soweit die Bedingungen dies zuließen. "Die Vereinigten Staaten sichern Präsident Guaidó, der Nationalversammlung und dem Volk Venezuelas unsere anhaltende Unterstützung zu." Das Militär Präsident Maduro aber zuletzt noch seine Loyalität versichert.

Maduro erst kürzlich vereidigt



Maduro hatte sich vor zwei Wochen für seine zweite Amtszeit vereidigen lassen. Zahlreiche Staaten, internationale Organisationen und die Opposition erkennen ihn nicht als legitimen Präsidenten an, weil die Wahlen im vergangenen Jahr nicht demokratischen Standards entsprachen. Unterstützt wird Maduro hingegen von seinen Verbündeten in Kuba, Bolivien und Nicaragua. Zuletzt versuchte er auch, seine Beziehungen zu Russland, China und der Türkei zu vertiefen.







Bei nächtlichen Protesten waren in der Nacht zum Mittwoch bereits vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein 16 Jahre alter Junge. Der Jugendliche starb bei einer Versammlung in einem Arbeiterviertel im Osten der Hauptstadt, wie die Nichtregierungsorganisation Beobachtungsstelle für soziale Konflikte erklärte. Er habe eine tödliche Schussverletzung erlitten.