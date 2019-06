Iran spricht von "unwiderlegbaren Beweisen" gegen USA

Der Abschuss einer US-Drohne durch den Iran verschärft die Spannungen zwischen Teheran und Washington. Iran bezichtigt die US-Regierung der Lüge, der US-Präsident nennt den Vorfall einen "schweren Fehler".

In der Golfregion wachsen die Spannungen nach dem Abschuss einer US-Drohne durch iranisches Militär. Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif bekräftigte bei Twitter, dass das unbemannte Fluggerät den iranischen Luftraum verletzt habe. Washington bestätigte den Vorfall, wies jedoch den Vorwurf einer Grenzverletzung zurück.

The US wages #EconomicTerrorism on Iran, has conducted covert action against us & now encroaches on our territory.



We don't seek war, but will zealously defend our skies, land & waters.



We'll take this new aggression to #UN & show that the US is lying about international waters