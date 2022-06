Erdo─čan kappt Beziehungen zu Griechenland

Die t├╝rkische Regierung unter Pr├Ąsident Recep Tayyip Erdo─čan stellt die Souver├Ąnit├Ąt etlicher griechischer Inseln infrage, darunter auch Rhodos, Samos und Kos. Zuletzt hatte Erdo─čan den Kontakt mit dem griechischen Premier Kyriakos Mitsotakis einseitig aufgek├╝ndigt und auch diplomatische Verbindungen gekappt.

Fast t├Ąglich verletzen t├╝rkische Kampfbomber griechischen Luftraum und ├╝berfliegen bewohntes griechisches Gebiet. Dar├╝ber hinaus wirft Ankara Griechenland vor, griechische Truppen auf den Inseln in der ├äg├Ąis zu stationieren und damit die Friedensvertr├Ąge zu verletzen, die nach den beiden Weltkriegen abgeschlossen wurden.

Loading... Embed

Erdo─čan: Griechenland soll sich zusammenrei├čen

Am vergangenen Donnerstag hatte Erdo─čan erkl├Ąrt, Griechenland solle sich "besinnen" und die Inseln "entwaffnen". Athen solle "Tr├Ąume, ├äu├čerungen und Handlungen vermeiden, die es bedauern w├╝rde", sagte er w├Ąhrend Milit├Ąr├╝bungen an der westt├╝rkischen K├╝ste, an denen auch Nato-Verb├╝ndete beteiligt waren. "Rei├čt euch zusammen (...) ich spa├če nicht", so der t├╝rkische Pr├Ąsident. Solche Aktionen Athens k├Ânnten "katastrophale Konsequenzen" haben.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir ben├Âtigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Kurz vor Erdo─čans Rede hatte das t├╝rkische Milit├Ąr am Donnerstagvormittag an einem t├╝rkischen Strand direkt gegen├╝ber von Samos die Einnahme eines K├╝stenabschnitts durch Landungstruppen ge├╝bt ÔÇô die t├╝rkische Nachrichtenagentur Anadolu ├╝bertrug die ├ťbung live.

Zudem sorgte eine Sendung des regierungsnahen t├╝rkischen Privatsenders Haber Turk f├╝r Aufsehen. Der Journalist G├╝rkan Zengin zeigte darin anhand einer Karte den seiner Meinung nach idealen Grenzverlauf zwischen der T├╝rkei und Griechenland. Er setzte einen Zeigestab am westlichen Zipfel des t├╝rkischen Festlands an und zog eine senkrechte Linie Richtung S├╝den ÔÇô mehrere Inseln wie Rhodos oder Kos w├Ąren dann t├╝rkisches Territorium.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir ben├Âtigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Griechenland spricht von illegalen Anspr├╝chen

Griechenland weist die Anspr├╝che der T├╝rkei vehement zur├╝ck. Die griechischen Truppen seien auf den ├äg├Ąis-Inseln stationiert, weil sich auf der t├╝rkischen Seite Milit├Ąrkasernen sowie Flugzeuge und Schiffe der T├╝rkei befinden. Das Au├čenministerium in Athen ver├Âffentlichte in der vergangenen Woche eine Serie von historischen Karten, die bis in das Jahr 1923 zur├╝ckreichen und nach griechischer Auslegung die "einseitigen und illegalen Anspr├╝che" der T├╝rkei als nicht berechtigt beweisen.