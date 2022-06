G7-Gipfel: Und plötzlich wirkt Wladimir Putin gar nicht mehr so isoliert

Neben Argentinien ist schließlich noch Indonesien zu Gast. PrĂ€sident Joko Widodo richtet in diesem Jahr das G20-Treffen aus und lud trotz westlichen Drucks auch Putin dazu ein. WĂ€hrend der russische PrĂ€sident seit der Krim-Annexion 2014 von den Treffen der damaligen G8 und jetzigen G7 ausgeschlossen ist, will Widodo Putin offensichtlich im Club halten. PĂŒnktlich zu Widodos Besuch bei den G7 meldet sich dann auch aus Moskau Putin selbst zu Wort: Ja, man habe bestĂ€tigt, dass seine Teilnahme am G20-Gipfel im spĂ€ten Herbst vorgesehen sei, lĂ€sst der Kreml verlautbaren.

Scholz rĂ€umte am Montagmorgen dann auch ein, er selbst wĂŒrde wohl oder ĂŒbel zu einem G20-Treffen inklusive Putin reisen. Immerhin sei nun auch PrĂ€sident Selenskyj eingeladen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte sich in Elmau auch schon dafĂŒr ausgesprochen. Wie ein international Isolierter wirkt Putin nicht.

Scholz glaubt ohnehin nicht, dass er seine GĂ€ste in der Alpenidylle von Elmau einfach umstimmen kann. Sein Horizont in dieser Frage reicht weiter: Er will den "Demokratien der Zukunft", wie er sie nennt, signalisieren, dass sie dem Westen wichtig sind. Scholz will Vertrauen aufbauen – und darauf hoffen, dass sie in einer kĂŒnftigen Konfrontation mit Russland fester im Lager der Demokratien stehen.