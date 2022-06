"Anti-Russland-Kartell": Dieser G7-Plan soll Wladimir Putin empfindlich treffen

Mit der Obergrenze soll einerseits daf├╝r gesorgt werden, dass Russland nicht l├Ąnger von Preisanstiegen auf dem Energiemarkt profitiert. Andererseits soll sie weltweit zu einer Entspannung auf den ├ľlm├Ąrkten beitragen. Nicht nur in der EU , sondern auch in den USA sind die hohen Spritpreise derzeit ein gro├čes Thema.

Wie realistisch ist das?

Durchaus realistisch. Bereits am Freitag, dem ersten Tag des G7-Treffens, hie├č es aus Regierungskreisen, dass sich die Runde auf einem guten Weg bef├Ąnde. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte sich bereits im Mai offen f├╝r eine solche Ma├čnahme gezeigt. Er sagte damals: "Wir zahlen nicht mehr jeden Preis."

Neben Deutschland und den USA geh├Âren auch Gro├čbritannien, Frankreich, Italien, Japan und Kanada in die G7-Gruppe. Die USA wollen am liebsten bis zum Ende des Gipfels am Dienstag eine Einigung erzielt haben.