Michelle Obama verpasst Amtseinführung von Trump

18.11 Uhr: Die ehemalige First Lady Michelle Obama wird die Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsidenten verpassen. "Die Teilnahme des ehemaligen Präsidenten Barack Obama an den 60. Amtseinführungszeremonien ist bestätigt. Die ehemalige First Lady Michelle Obama wird an der bevorstehenden Amtseinführung nicht teilnehmen", hieß es in einer Erklärung des Büros von Barack und Michelle Obama, die der Nachrichtenagentur Associated Press vorliegt.