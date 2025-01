Village People und Carrie Underwood als musikalische Gäste

Auswärtiges Amt verteidigt deutschen Botschafter

13.47 Uhr: Der Sprecher des Auswärtigen Amtes (AA) verteidigt den deutschen Botschafter in den USA, Andreas Michaelis, nachdem ein interner Bericht bekannt wurde, in dem er vor der Präsidentschaft Donald Trumps warnt. "Es ist in der Tat zentral, dass unsere Botschafterinnen und Botschafter ohne Schere im Kopf über die Entwicklungen in ihrem Land berichten", heißt es vom AA. Die Botschafter "legen ihr Ohr aufs Gleis, bei sich in den Gastländern, und berichten dann darüber". Das Auswärtige Amt erhalte täglich Dutzende solcher Berichte, die als ein Element in die Abstimmung deutscher Außenpolitik einflössen. Würde man aus Sorge vor Durchstecherei aufhören zu berichten, verliere man "auch unsere Augen und Ohren in der Welt. Und das kann niemand wollen."