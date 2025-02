News folgen Artikel teilen

Eine Nachrichtenagentur verklagt die US-Regierung. Präsident Donald Trump richtet die Außen- und Innenpolitik neu aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump: Musk soll bei Kürzungen aggressiver vorgehen

US-Präsident Donald Trump fordert den Milliardär Elon Musk auf, seine Anstrengungen zur Verschlankung der Bundesbehörden und Kosteneinsparungen zu verstärken. "Elon macht einen großartigen Job, aber ich würde gerne sehen, dass er aggressiver wird", schreibt Trump in Großbuchstaben in seinem sozialen Netzwerk Truth Social. "Denkt daran, wir müssen ein Land retten, aber letztendlich, um es größer zu machen als jemals zuvor. MAGA!"

In Meinungsfreiheit beschnitten? Nachrichtenagentur verklagt das Weiße Haus

Die US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) verklagt Angestellte der US-Regierung wegen der Entscheidung, ihre Berichterstattung im Weißen Haus zu verhindern. Unter Berufung auf die Meinungs- und Redefreiheit reichte die AP am Freitag Klage in Washington ein.

Hintergrund des Konflikts mit der US-Regierung ist die Weigerung der AP, in ihrer Berichterstattung Donald Trumps Neubezeichnung für den Golf von Mexiko – "Golf von Amerika" – zu verwenden. Wiederholt hat das Weiße Haus zuletzt AP-Journalisten von Veranstaltungen ausgeschlossen und auch den Zugang zur Air Force One, dem Flugzeug des US-Präsidenten, verweigert.

Trump wirft der Nachrichtenagentur vor, sich nicht ans Gesetz zu halten und ihn und die Republikaner schlecht zu behandeln. Die Umbenennung der Meeresbucht hatte er per Exekutivorder verfügt. Die Presse und alle Menschen in den USA hätten das Recht, ihre eigenen Worte zu wählen, ohne von der Regierung Vergeltungsmaßnahmen erleiden zu müssen, argumentiert die Nachrichtenagentur in der Klage.

Medien: Trump-Umfeld will, dass Selenskyj ins Exil geht

Die USA nehmen Wolodymyr Selenskyj und die Ukraine als Verhandlungspartner weiterhin nicht ernst. Ein neuer Vorschlag aus Trumps Umfeld eskaliert die Lage weiter: der ukrainische Präsident solle ins Exil gehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump entlässt ranghöchsten Militär

Präsident Donald Trump hat am Freitag den Charles CQ Brown Jr. als Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff entlassen. Die Entlassung von Brown, der erst der zweite schwarze General ist, der den Vorsitz innehatte, war erwartet worden, der Zeitpunkt allerdings kommt überraschend.

"Ich möchte General Charles 'CQ' Brown für seinen mehr als 40-jährigen Dienst an unserem Land danken, auch als derzeitiger Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff. Er ist ein feiner Gentleman und eine hervorragende Führungspersönlichkeit, und ich wünsche ihm und seiner Familie eine großartige Zukunft", schrieb Trump in den sozialen Medien. Der Vorsitzende der Joint Chief of Staff ist der ranghöchste militärische Beamte. Er berät den Präsidenten in militärischen Fragen. Brown Jr. war seit Oktober 2023 im Amt. Als Nachfolger für den 2023 von Joe Biden ernannten Armeechef habe er den bisherigen Generalleutnant der Luftwaffe, Dan Caine, nominiert, so Trump. Lesen Sie hier mehr dazu.

Gericht setzt Trump-Ansinnen aus

Ein Gericht hat eine Beschwerde von Mitarbeitern der US-Behörde USAID gegen Entlassungen abgelehnt. In einem anderen Fall muss die Trump-Regierung zumindest eine zeitweilige Niederlage hinnehmen. Lesen Sie hier mehr dazu.

