Ein früherer KGB-Offizier behauptet, Donald Trump sei 1987 vom sowjetischen Geheimdienst rekrutiert worden. Was steckt hinter der aufsehenerregenden Anschuldigung?

Seit Jahren bestehende Verdachtsmomente gegen Donald Trump wegen angeblicher Verbindungen zu russischen Geheimdiensten bekommen neue Nahrung: Ein ehemaliger sowjetischer Geheimdienstoffizier behauptet öffentlich, Trump sei vor fast 40 Jahren vom KGB angeworben worden. Die Behauptung kommt von Alnur Mussajew, der nach dem Ende der UdSSR in seiner Heimat Kasachstan Karriere machte. Er sagt: Nach der Anwerbung sei Trump beim KGB unter dem Codenamen "Krasnow" geführt worden.

Die Darstellungen von Mussajew reihen sich ein in eine Historie immer wieder aufkommender Behauptungen, die sich aber nie haben beweisen lassen. Aktuell fallen sie auf besonders fruchtbaren Boden. Denn Trumps Handeln – innenpolitisch und außenpolitisch – ruft Empörung und Kritik hervor:

Demokraten, Medien, Zivilgesellschaft und Republikaner, die gegen Trump eingestellt sind, werfen ihm vor, die USA in einen autoritären Staat verwandeln zu wollen. In Bezug auf seine Ukraine-Politik übernahm Trump zuletzt immer wieder Erzählungen und Forderungen der russischen Regierung. Den ukrainischen Präsidenten bezeichnete er etwa mehrfach als Diktator und forderte ihn mitten im Krieg zu Neuwahlen auf.

Doch in Mussajews Heimat Kasachstan gibt es Zweifel an seiner Darstellung. In den USA hat das Magazin "Daily Beast" einen Beitrag zu der Geschichte wenige Stunden nach dem Erscheinen wieder gelöscht. Wer aber ist der Mann, der offenbar reichlich unerschrocken diese konkreten Vorwürfe vorbringt? Könnte an der Geschichte etwas dran sein?

Merkwürdige Vorgänge in Österreich

Die brisanten Informationen finden sich in einem Beitrag von Mussajew auf Facebook – und sie sind in Wahrheit nicht ganz neu: Mussajew verlinkt darin ein ähnliches Posting von 2018. Der kasachische Geheimdienstmann ist heute 71 Jahre alt. Und sein Name löst zumindest in Österreich Raunen aus: Durch Mussajew wurde das Alpenland nämlich bereits zum Austragungsort kasachischer Geheimdienstoperationen um ihn.

Es ging dabei um einen Versuch, Mussajew im Juli 2008 zu entführen. Mithilfe seines Chauffeurs konnten er und seine verletzte Begleiterin entkommen. Die Vermutung: Mussajew sollte gewaltsam nach Kasachstan gebracht werden, weil er und sein Freund Rachat Alijew, ehemaliger Botschafter Kasachstans und Ex-Schwiegersohn von Kasachstans damaligem Präsidenten Nursultan Nasarbajew in Wien, in ihrer Heimat in Ungnade gefallen waren.

Aus Kasachstan gab es Mordvorwürfe gegen beide, aber Österreich hatte es abgelehnt, sie auszuliefern. Es schenkte den Vorwürfen aus Kasachstan auch in einem Prozess gegen Mussajew keinen Glauben: Freispruch. Im Prozess gegen seine verhinderten Entführer kam dann zur Sprache, dass einer der Täter ein junger Kasache aus Deutschland war und der Hintermann ein Botschaftsrat Kasachstans in Berlin.

So will Mussajew an die Trump-Informationen gekommen sein

Wegen Hochverrats wird Mussajew weiterhin in seiner Heimat gesucht. Von 1997 an hatte er den nationalen Inlandsnachrichtendienst Kasachstans (KNB) geleitet. Der KNB wurde nach dem Zusammenbruch der UdSSR aufgebaut, mit Leuten des ehemaligen KGB. Diesem Dienst war Mussajew mit 25 Jahren im Jahr 1979 beigetreten. Seine Arbeit führte den Agenten offenbar Mitte der 80er-Jahre auch auf eine zweijährige Sondermission in den Irak.