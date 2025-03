Donald Trump Jr. reist nach Belgrad

"Serbien ist eines der am schnellsten wachsenden Länder in Europa, und wir fühlen uns unglaublich geehrt, dort zu sein", sagte Donald Trumps Sohn Eric Trump im Januar in einem Interview, aus dem die "New York Times" zitiert. Wie im Gazastreifen gibt es allerdings auch in Serbien ein Problem: Gegen Vučićs Regierung protestieren seit Monaten Tausende Serben. Auslöser für die Demonstrationen war der Einsturz eines Vordachs an einem Bahnhof in Novi Sad im November 2024, für den die Protestierenden die Regierung verantwortlich machen.