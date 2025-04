Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Donald Trump will das Welthandelssystem neu ordnen – nun hat sich seine Regierung offenbar auf eine Strategie festgelegt.

Der US-Präsident plant, das Welthandelssystem umzugestalten – schon seit seinem Amtsantritt droht er Handelspartnern mit hohen Zöllen auf Einfuhren in die USA. Nun soll sich seine Regierung auf eine Zollstrategie festgelegt haben, wie US-Medien berichten. Am Mittwochabend um 22 Uhr Deutscher Zeit will Trump die Pläne im Rosengarten des Weißen Hauses vorstellen. Er spricht mit Blick auf die Ankündigung von einem "Tag der Befreiung" für die USA. Seine Sprecherin Karoline Leavitt sagte am Dienstag in Washington, die neuen Aufschläge würden "sofort" nach Trumps Auftritt greifen.

Trump spricht seit Wochen von sogenannten reziproken Zöllen, also wechselseitigen Zöllen, die das globale Handelssystem auf den Kopf stellen könnten und deswegen an den Börsen für Verunsicherung sorgen. Die Idee ist, den Handelspartnern unterschiedliche Zollsätze zuzuweisen. Überall dort würden Zölle angehoben, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Einige Länder könnten die Zölle durch Abkommen mit den USA ganz vermeiden. "Das Wort 'gegenseitig' ist sehr wichtig", sagte Trump gegenüber Reportern am Montag. "Was sie uns antun, tun wir ihnen an."

Einem Bericht der "Washington Post" zufolge liegt allerdings auch eine andere Zollstrategie auf dem Tisch, für die Trump sich entschieden haben könnte. Die US-Regierung bereitet demnach breit angelegte Zölle gegen zahlreiche Länder vor. Sie dürften in der Größenordnung von rund 20 Prozent erhöht werden, hieß es in dem Bericht am Dienstag, der sich auf Insider beruft, die mit den Vorbereitungen vertraut sind.

Die neuen und pauschalen Zölle oder Einheitszölle werden demnach auf die meisten Importe in die USA erhoben – statt eines zielgenaueren Vorgehens von Land zu Land, wie es bei den "reziproken Zöllen" der Fall wäre.

Einnahmen von mehr als sechs Billionen Dollar

Die Regierung rechne durch die Einheitszölle, zusammen mit zusätzlichen Zöllen auf Sektoren wie Automobil- und Arzneimittelimporte, mit Einnahmen von mehr als sechs Billionen Dollar, hieß es aus Insiderkreisen. Diese könnten dann für Steuerrückerstattungen an Bürger oder ähnliche Maßnahmen verwendet werden. Die Insider betonten allerdings, es sei noch keine finale Entscheidung im Weißen Haus gefallen. Zahlreiche Optionen seien auf dem Tisch. Im US-Präsidialamt hieß es, jeder Bericht vor der offiziellen Veröffentlichung sei reine Spekulation.

Ein 20-Prozent-Zollsatz auf alle Einfuhren wäre die höchste Zollerhöhung der USA seit den Vierzigerjahren. Wirtschaftsexperten haben schon in den vergangenen Wochen vor schweren ökonomischen Folgen gewarnt – vor allem, sollten andere Länder mit Gegenmaßnahmen reagieren. Auch die Sorge an den Aktienmärkten ist groß, dass ein globaler Handelskrieg zu einer Rezession führen könnte. Kritiker des Zollvorstoßes der Trump-Regierung argumentieren, dass Zölle letztlich von den amerikanischen Verbrauchern bezahlt würden, da Importeure oder Endhändler die Preise erhöhen würden, um die ihnen auferlegten Abgaben auszugleichen.

Trump: "Es geht darum, die Seele unseres Landes zu schützen"

Trump sagt dagegen, dass die Zölle notwendig seien, um das globale Handelssystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Er macht es teilweise für den Verlust von Arbeitsplätzen im US-amerikanischen verarbeitenden Gewerbe verantwortlich. Die USA verfügten über genügend Unternehmen, um ihre Abhängigkeit von globalen Lieferketten zu beenden. "Es geht darum, die Seele unseres Landes zu schützen", sagte Trump Anfang März in einer Rede vor dem Kongress. "Mit Zöllen wollen wir Amerika wieder reich und groß machen."

Die USA haben bei Gütern ein Handelsdefizit mit anderen Staaten oberhalb von 1,2 Billionen Dollar. Allerdings sind die USA bei Dienstleistungen, vor allem digitalen Dienstleistungen, oft sehr dominant. Trump hat bereits mehrere Sonderzölle in Kraft gesetzt, etwa auf Stahl und Aluminium, außerdem auf alle Lieferungen aus China. Höhere Zölle auf Autoimporte der USA greifen ab Donnerstag. Diese dürften vorwiegend die Europäische Union treffen.

Die EU hatte zuletzt erneut mit Gegenmaßnahmen gedroht und auf Verhandlungen gepocht, damit es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte im Europäischen Parlament, es liege ein "starker Plan" in der Schublade.

Zahlreiche Länder bereiten Gegenmaßnahmen vor