Der unter US-Präsident Donald Trump angeordnete Personalkahlschlag bei staatlichen Stellen hat auch Folgen für den Verbraucherschutz. Die US-Behörde für Produktsicherheit wird nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag damit aufhören, eine ganze Reihe von Daten elektronisch zu erfassen, die die Grundlage für Produktrückrufe, Sicherheitsstandards und andere Maßnahmen zur Verhinderung von Verletzungen und Todesfällen bilden. Konkret geht es etwa um Verletzungen bei Verkehrsunfällen, Stürzen, Alkoholkonsum, unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungen, Flugzeugvorfällen oder Arbeitsunfällen. Das geht aus einer E-Mail der Behörde hervor sowie aus Angaben einer mit der Situation vertrauten Person.

Verletzungen sind die häufigste Todesursache bei Amerikanern unter 45 Jahren. Grund für das abrupte Ende der Datenerfassung sind den Angaben zufolge Stellenkürzungen. Seit Trumps Amtsantritt wurden Tausende Stellen in Ministerien, Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen gestrichen. Besonders betroffen ist unter anderem der Gesundheitsbereich. 10.000 Arbeitsplätze wurden im Gesundheitsministerium gekappt. Weitere 10.000 Mitarbeiter sollen nach Angaben des Ministeriums zudem freiwillig gegangen sein.

Kalifornien klagt gegen Trumps Zölle

Die Regierung des Bundesstaats Kalifornien hat wegen der weitreichenden Sonderzölle von US-Präsident Donald Trump Klage eingereicht. Die Klage richtet sich neben anderen Regierungsmitgliedern auch gegen Trump selbst. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom und Generalstaatsanwalt Rob Bonta argumentieren, dass der Präsident mit der Einführung der neuen Zölle seine verfassungsmäßigen Befugnisse überschreite.

Der Republikaner habe sich auf ein Notstandsgesetz berufen, das ihm derart weitreichende Eingriffe in die Handelspolitik jedoch nicht gestatte. Die US-Verfassung sehe die Zuständigkeit für die Erhebung von Zöllen ausschließlich beim Kongress - nicht beim Präsidenten. "Fakt ist: Trump hat nicht die alleinige Macht, die wirtschaftliche Ordnung des Landes im Alleingang über den Haufen zu werfen", sagte Bonta bei einer Pressekonferenz. "So funktioniert unsere Demokratie nicht."

Die Maßnahmen hätten "einen weltweiten Schock ausgelöst", sagte Bonta weiter. Trump möge sich selbst für einen "großartigen Geschäftsmann" halten – seine Zölle seien aber "wirklich schrecklich für die Wirtschaft". Er behaupte zwar, sie sendeten ein Signal an die internationale Gemeinschaft – "doch in Wahrheit sind es die Amerikanerinnen und Amerikaner, die die Last tragen".

US-Senator in El Salvador: Trump lügt

Im Streit um die versehentliche Abschiebung eines Mannes aus den USA in ein berüchtigtes Gefängnis in El Salvador erhebt US-Senator Chris Van Hollen schwere Vorwürfe gegen die Regierung von Präsident Donald Trump. Der Republikaner, Justizministerin Pam Bondi und Vizepräsident JD Vance würden in dem Fall bewusst falsche Behauptungen aufstellen, erklärte Van Hollen bei einem Besuch in dem zentralamerikanischen Land. Entgegen ihrer Darstellung sei Kilmar Abrego Garcia weder wegen eines Verbrechens noch wegen Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung MS-13 angeklagt worden. "Das ist eine Lüge", sagte Van Hollen.

Der Demokrat wollte sich in El Salvador persönlich für die Rückführung des 29-Jährigen in die USA einzusetzen. Der Mann stammt ursprünglich aus El Salvador und war laut US-Medien 2012 auf der Flucht vor Bandengewalt in die USA eingereist. Obwohl sein Asylantrag 2019 abgelehnt wurde, erhielt er Abschiebeschutz – mit Verweis auf drohende politische Verfolgung.

Dennoch wurde Abrego Garcia Mitte März im Bundesstaat Maryland, den Van Hollen im Senat vertritt, festgenommen und abgeschoben. Die US-Regierung sprach zunächst von einem "administrativen Fehler", bekräftigte jedoch gleichzeitig den Vorwurf, er sei Mitglied der berüchtigten Bande MS-13. Abrego Garcia und seine Anwälte bestreiten das.

Putin lobt Musk

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den US-Milliardär Elon Musk als einen Pionier des Weltalls gelobt. Musks Ideen seien "genau wie die Ideen von (Sergej) Korolew, von unseren Pionieren", sagte Putin am Mittwoch vor Studenten einer Moskauer Universität. "Diese Art von Menschen gibt es in der menschlichen Bevölkerung nicht oft." Korolew war ein sowjetischer Raketenwissenschaftler und gilt als Vater des Weltraum-Programms der UdSSR.