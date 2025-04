Newsblog zur US-Politik Trump: Carter starb glücklich, weil Biden schlechter war

Von t-online , FIN , jaf , tos , jse , pri , das , cc , mk , fho Aktualisiert am 17.04.2025 - 22:05 Uhr Lesedauer: 34 Min.

Donald Trump: Der US-Präsident hat sich zum Tod des Ex-Präsidenten Jimmy Carter geäußert. (Quelle: IMAGO/Chris Kleponis - Pool via CNP/imago)

News folgen Artikel teilen

Trump verspricht eine Einigung mit der EU beim Zollstreit. US-Notenbank-Chef Jerome Powell gilt als strenger Kritiker der Zollpolitik, ihm droht die Entlassung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump: Carter starb glücklich, weil Biden schlechter war

US-Präsident Donald Trump hat die frühere Regierung seines demokratischen Vorgängers Joe Biden erneut mit drastischen Worten attackiert. "Sie waren nutzlos. Sie waren unfähig", sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Weißen Haus. Die Biden-Regierung sei die "schlechteste in der Geschichte der USA" gewesen – sogar "schlimmer als die von Jimmy Carter", so Trump. "Jimmy Carter starb als glücklicher Mann. Wissen Sie, warum? Weil er nicht der schlechteste Präsident war. Das war Joe Biden."

Carter war im vergangenen Dezember im Alter von 100 Jahren gestorben. Der Demokrat hatte von 1977 bis 1981 die Präsidentschaft inne. Nach seinem Tod ordnete der damalige Präsident Biden eine 30-tägige Trauerperiode an. Infolgedessen wehten die US-Flaggen an öffentlichen Gebäuden während Trumps zweiter Amtseinführung im Januar auf halbmast – was bei Trump auf deutlichen Ärger stieß.

"Gruselig": Video soll Vorbereitung für Siegesparade in Moskau zeigen

Jedes Jahr am 9. Mai feiert Russland den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg mit einer Militärparade in Moskau. In diesem Jahr erwarten Kenner des Spektakels eine besondere Show, da sich der Jahrestag zum 80. Mal jährt. Ein im Internet kursierendes Handyvideo zeigt jetzt angeblich Vorbereitungen für die Siegesparade – und lässt Militärexperten aufhorchen. Was genau in dem Video zu sehen ist, lesen Sie hier.

Bundestag schließt Russland von Weltkriegs-Gedenken aus

Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai aus. Parlamentspräsidentin Julia Klöckner (CDU) habe zwar das Diplomatische Corps, dem alle Botschafter in Berlin angehören, zur Teilnahme auf der Tribüne des Bundestags eingeladen, heißt es vom Bundestag. Sie habe dabei aber die Einschätzung der Bundesregierung zur Einladung von Repräsentanten anderer Länder berücksichtigt. "Diese Einschätzung führte dazu, dass die Botschafter der Russischen Föderation und von Belarus nicht eingeladen wurden." Lesen Sie hier, wie der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, reagiert.

Selenskyj zum Rohstoffdeal: "Könnte heute unterzeichnet werden"

Im Ringen um den Abschluss eines Rohstoffdeals mit den USA hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Zwischenschritt angekündigt. "Die Absichtserklärung könnte bereits heute online unterzeichnet werden", sagte der Staatschef Journalisten in Kiew. Der Vorschlag dazu war ihm zufolge von der amerikanischen Seite gekommen. Am eigentlichen verbindlichen Rohstoffabkommen würden Juristen weiterarbeiten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump zu Zöllen: Wird zu "100 Prozent Einigung" mit EU geben

US-Präsident Donald Trump gibt sich im Zollstreit mit der Europäischen Union überzeugt, dass es zu "100 Prozent" eine Einigung geben wird. "Ich rechne fest damit, aber es wird ein faires Abkommen sein", sagte Trump bei einem Treffen mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Weißen Haus. Lesen Sie hier mehr zu dem Besuch.

Bericht: Trump lehnte Angriff auf Irans Atomanlagen ab

US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge Israel die Unterstützung für einen Angriff auf Atomanlagen im Iran verweigert. Stattdessen habe Trump sich für Verhandlungen mit Teheran ausgesprochen, berichtete die "New York Times" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf nicht namentlich genannte US-Regierungsbeamte.