Die "Washington Post", berühmteste Zeitung der US-Hauptstadt und längst in Besitz des Multimilliardärs Jeff Bezos, wirbt noch immer mit ihrem Spruch: "Democracy dies in Darkness". Doch in Wahrheit stirbt die Demokratie nicht in Dunkelheit. Der autoritäre Wandel vollzieht sich im grellsten Licht des Tages, ermöglicht auch durch eine erschöpfte Bevölkerung, die sich nach jahrelangem politischem Streit nicht mehr zur Gegenwehr aufraffen kann. Zumindest nicht so, als dass es Trump irgendwie kümmern müsste. Selbst die desolaten Umfragen scheinen ihn bislang nicht aus der Ruhe zu bringen.