Pentagon-Chef ordnet Reduzierung der Zahl der Spitzenoffiziere an

Die Kürzungen zielten darauf ab, "überflüssige Truppenstrukturen zu beseitigen", hieß es in dem Memo. Die Maßnahmen würden die Position der USA stärken und für mehr Effizienz und Innovationen sorgen. Wie die Reduzierungen erreicht werden sollen, wurde nicht angegeben. Im März gab es 38 Vier-Sterne-Generäle – es ist der höchste Rang, der in der US-Armee normalerweise erreicht werden kann – und insgesamt 817 Generäle und Admirale im aktiven Dienst.

USA bieten Migranten 1.000 Dollar für "Selbstabschiebung" an

Die Trump-Regierung will Migranten 1.000 US-Dollar und Hilfe bei den Reisekosten anbieten, wenn sie freiwillig die USA verlassen. In einer Erklärung nannte Heimatschutzministerin Kristi Noem die "Selbstabschiebung" (engl. "self-deportation") den "besten, sichersten und kostengünstigsten Weg, die USA zu verlassen, um einer Verhaftung zu entgehen".

EU will mit neuer Förderung Wissenschaftler aus USA anlocken

Die EU plant, mit einem Förderpaket in Höhe von 500 Millionen Euro Wissenschaftler aus den USA nach Europa zu holen. Am Montag stellte die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Pläne in Paris in Anwesenheit des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vor: "Wissenschaft ist eine Investition, und wir müssen die richtigen Anreize bieten."