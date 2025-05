Hagel richtet Chaos in Urlaubsregion an

20.05.2025

Der Trump-Vertraute Elon Musk.

Ein US-Verband warnt, Trumps Steuerplan gefährde fast 300.000 Jobs. Trump unterzeichnet ein Gesetz gegen "Racheporno"-Bilder. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Musk kürzt politische Spenden

Elon Musk will seine Ausgaben für Politik nach eigenen Angaben künftig "deutlich" reduzieren. "Was politische Ausgaben angeht, werde ich in Zukunft deutlich weniger tun", sagte er am Dienstag per Video zugeschaltet bei einem Wirtschaftsforum in Doha. "Wenn ich in Zukunft einen Grund sehe, politische Ausgaben zu tätigen, werde ich das tun. Im Moment sehe ich keinen Grund", fuhr er fort.

Musk hatte US-Präsident Donald Trump massiv im Wahlkampf unterstützt. Im Gegenzug übernahm er nach der Amtseinführung die Stabstelle Doge für effiziente Regierungsarbeit. Sein Engagement dort hatte er drastisch reduziert. Medien bezifferten den Schaden seines Arbeit auf 135 Milliarden Dollar.

Sein Engagement bei Tesla will Musk unvermindert fortsetzen. Er sehe sich auch noch in fünf Jahren an der Spitze des Konzerns und wolle strategisch Aktien zurückkaufen, sagte er auf dem Forum.

Deutschland weiter mit klarem Exportüberschuss in die USA

Trotz der Zölle von Donald Trump: Deutsche Firmen haben im ersten Quartal deutlich mehr Waren in die USA geliefert als umgekehrt. Um fast 75 Prozent überstiegen die deutschen Exporte in die Vereinigten Staaten die Importe von dort im Zeitraum Januar bis einschließlich März 2025, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Mehr dazu lesen Sie hier.

Demokraten wollen Trumps Jet-Geschenk stoppen

Aus Sicht der Demokraten ist die geschenkte Boeing aus Katar "Bestechung". Sie wollen Trump mit einem Gesetz stoppen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trotz Gefängnisstrafe: Vater von Trumps Schwiegersohn wird Botschafter

Der US-Senat hat am Montag Charles Kushner, den Vater von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, als Botschafter in Frankreich bestätigt. Kushner hatte sich 2005 der Steuerhinterziehung, Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Bundeszeugen und Lügen gegenüber der Bundeswahlkommission für schuldig erklärt. Er verbüßte zwei Jahre im Gefängnis. 2020 begnadigte US-Präsident Trump Kushner, dessen Sohn mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet ist.

Kushner sagte dem US-Senat bei seiner Anhörung, dass er seine "schwerwiegenden Fehler" in der Vergangenheit anerkenne. Diese könnten ihn zu einem besseren Botschafter machen, da er für sein schlechtes Urteilsvermögen einen Preis bezahlt habe.

Equinor darf Fünf-Milliarden-Dollar-Windpark weiterbauen

Das norwegische Energieunternehmen Equinor darf nach eigenen Angaben die Bauarbeiten an einem Offshore-Windpark vor New York fortsetzen. Das US-Innenministerium hatte das Fünf-Milliarden-Dollar-Projekt, das Strom für eine halbe Million Haushalte liefern soll, am 16. April aus Umweltbedenken gestoppt. "Ich möchte Präsident Trump dafür danken, dass er eine Lösung gefunden hat, die Tausende von amerikanischen Arbeitsplätzen rettet und für weitere Investitionen in die Energieinfrastruktur in den USA sorgt", erklärte Equinor-CEO Anders Opedal am Montag.

US-Präsident Donald Trump hat versprochen, die heimische Energieproduktion auszuweiten. Windkraft war bisher jedoch davon ausgeschlossen. Bereits am ersten Tag seines Amtsantritts hatte er Pachtverträge und Genehmigungen für Windkraftprojekte ausgesetzt. Windräder sind seiner Meinung nach hässlich, teuer und schädlich für die Tierwelt.

Kapitol-Sturm: Trump-Regierung entschädigt Familie erschossener Angreiferin

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will nach Medienberichten fast fünf Millionen US-Dollar (4,4 Millionen Euro) an die Familie einer Frau zahlen, die am 6. Januar 2021 beim Sturm auf das Kapitol erschossen wurde. Das sehe ein Vergleich vor, auf den sich die Regierung und die Familie von Ashli Babbitt geeinigt hätten, berichteten die "Washington Post" und der Sender CBS News am Montag.