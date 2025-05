Trump glaubt an Abkommen in Nahost und kündigt Gespräch mit Xi an

Im Zollstreit mit China wird US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten mit Staatschef Xi Jinping sprechen. Er hoffe, dass dies zu einem Ergebnis führe, sagt Trump und erneuert seinen Vorwurf, dass die Volksrepublik ein vorübergehendes Abkommen zu Zöllen verletzt habe. Im Gazastreifen sei man zudem nah an einem Abkommen. Man werde darüber am Freitag oder Samstag informieren. Die USA haben einen Vorschlag für eine Waffenruhe vorgelegt, der von Israel akzeptiert wurde. Die radikalislamische Hamas hatte zuzletzt angegeben, noch Klärungsbedarf zu haben.

Wer Musk ein blaues Auge verpasste

Der Techmilliardär wird von Donald Trump im Weißen Haus verabschiedet – und die Welt rätselt darüber, woher das blaue Auge von Musk stammt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump rät Macron: Türen geschlossen halten

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Wirbel um ein Video mit einer Handgeste von Brigitte Macron in Richtung ihres Mannes Emmanuel Macron beim Verlassen des Präsidentenfliegers einen scherzhaften Ratschlag für das Paar. "Sorgt dafür, dass die Tür geschlossen bleibt. Das war nicht gut", sagte Trump lachend bei einer Pressekonferenz auf die Frage eines Journalisten, ob er Tipps für das Ehepaar habe.

Er wisse nicht, was da los gewesen sei und habe mit Macron gesprochen, so der Republikaner weiter. "Es geht ihm gut. Ihnen geht es gut. Sie sind zwei wirklich gute Menschen."

Auf dem Video von der Ankunft des französischen Staatschefs am Sonntag in Vietnam ist zu sehen, wie kurz nach der Öffnung der Flugzeugtür die Hand von Macrons Frau Brigitte im Gesicht des Präsidenten landet. Von Brigitte ist nur der Arm zu sehen. Ihr Mann schaut in ihre Richtung, blickt erst nach einem kurzen Moment Richtung Kamera und winkt dann. Im Anschluss wurde spekuliert, ob es sich um einen Schlag gehandelt habe. Aus dem Umfeld des Staatschefs hieß es: "Das war ein Moment, in dem der Präsident und seine Frau ein letztes Mal vor Beginn der Reise Dampf abließen, indem sie Klamauk machten."