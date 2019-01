Streit um die Mauer

Trump will offenbar einen Deal mit den Demokraten machen

19.01.2019, 20:13 Uhr | dpa

Es ist der längste "Shutdown" in der US-Geschichte, die Fronten sind verhärtet. Doch nun will Trump den Demokraten offenbar ein Angebot machen. Ob das den Mauerstreit befriedet?

Mehr als vier Wochen nach Beginn des "Shutdowns" in den USA könnte Bewegung in den festgefahrenen Haushaltsstreit zwischen Präsident Donald Trump und den Demokraten kommen. Der Sender CNN berichtete, Trump wolle den Demokraten in einer Ansprache am späten Abend unserer Zeit ein neues Angebot unterbreiten. Die "New York Times" schrieb, die Demokraten hätten ihrerseits im Haushaltsgesetz mehr als eine Milliarde Dollar zusätzlich für die Grenzsicherung angesetzt.

Beim zentralen Streitpunkt – dem Bau der von Trump geforderten Mauer an der Grenze zu Mexiko – deutete sich zunächst aber kein Kompromiss an. Die "New York Times" berichtete, der Vorschlag der Demokraten sehe zusätzliche 524 Millionen Dollar für die Infrastruktur an Grenzübergängen vor. 563 Millionen Dollar seien zur Finanzierung von 75 neuen Richtern geplant, die über Asylfälle an der Grenze entscheiden sollten. Geld für die Mauer, deren Finanzierung die Demokraten seit Wochen verweigern, soll nicht enthalten sein.

Entgegenkommen bei den "Dreamern"?

Die "Washington Post" und die Nachrichtenseite Axios berichteten übereinstimmend, Trump wolle zwar auch in seinem Kompromissvorschlag an seiner Forderung von 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzmauer festhalten. Dafür wolle er den Demokraten aber beim Abschiebeschutz für junge Migranten entgegenkommen, die als Kinder illegal mit ihren Eltern in die USA gekommen waren.

US-Haushaltsstreit wird zum Privatkrieg: Zuletzt hat Donald Trump die Auslandsreise seiner demokratischen Widersacherin Nancy Pelosi gestrichen. (Quelle: Reuters)

Trump hatte im September 2017 angekündigt, das sogenannte Daca-Programm zum Schutz dieser Migranten innerhalb von sechs Monaten zu beenden. Mehrere Bundesgerichte wiesen die Regierung aber an, das Programm weiterlaufen zu lassen. Derzeit ist der Fall vor dem Supreme Court anhängig. Unklar ist aber, wann sich das höchste Gericht der USA damit befasst.

Trumps Vorgänger Barack Obama hatte das Daca-Programm 2012 durch eine präsidiale Verfügung ins Leben gerufen, nachdem entsprechende Gesetzesvorhaben am Kongress gescheitert waren. Daca gibt Hunderttausenden jungen Migranten termporären Schutz vor einer Abschiebung und die Möglichkeit einer Arbeitserlaubnis.

Trump will keinen Haushalt ohne Mauergeld

Trump weigert sich, ein Haushaltsgesetz zu unterzeichnen, das keine Gelder für eine Mauer beinhaltet. Teile der Regierung stehen daher seit kurz vor Weihnachten still. 800.000 Bundesangestellte sind entweder im Zwangsurlaub oder müssen ohne Gehalt arbeiten . etwa an den Kontrollstellen der Flughäfen. Der Samstag war der 29. Tag des längsten "Shutdowns" der US-Geschichte.

