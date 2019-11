Besuch in Deutschland

US-Außenminister Pompeo trifft Merkel, Maas und Co

01.11.2019, 13:23 Uhr | dpa

Mike Pompeo reist nach Deutschland. Der US-Außenminister trifft gleich mehrere deutsche Politiker: Unter anderem stehen Merkel, Maas und Kramp-Karrenbauer auf dem Programm.

US-Außenminister Mike Pompeo wird in der kommenden Woche zu politischen Gesprächen in Deutschland erwartet. Er werde am Freitag auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin. "Im Mittelpunkt der Unterredung werden neben den bilateralen Beziehungen auch aktuelle internationale Fragen stehen", sagte sie.







Pompeo werde sich während seines Aufenthalts auch mit Außenminister Heiko Maas (SPD), der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sowie Finanzminister Olaf Scholz (SPD) treffen.