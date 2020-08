Trump wie entfesselt

"Sie benutzen Covid, um unser Volk zu betrügen"

Die Republikaner haben ihre Krönungsmesse für Donald Trump begonnen. Zu Beginn überrascht der Präsident mit einem Auftritt – und fährt dabei scharfe rhetorische Geschütze gegen die Demokraten auf.

US-Präsident Donald Trump hat einen Überraschungsauftritt beim Nominierungsparteitag seiner Republikaner für scharfe Attacken auf die Demokraten genutzt. Der Partei seines Herausforderers Joe Biden warf er vor, die Präsidentschaftswahl im November manipulieren zu wollen. Auch würden die Demokraten das Coronavirus benutzen, um das amerikanische Volk um eine freie und faire Abstimmung zu bringen.



"Sie versuchen, die Wahl von den Republikanern zu stehlen", sagte Trump vor den Delegierten am Montag in Charlotte (North Carolina). "Die einzige Möglichkeit, wie sie uns diese Wahl wegnehmen können, ist, wenn das eine manipulierte Wahl ist. Wir werden diese Wahl gewinnen."

Weiter polterte der US-Präsident: "Sie benutzen Covid, um eine Wahl zu stehlen. Sie benutzen Covid, um unser Volk, unser ganzes Volk, um eine freie und faire Wahl zu betrügen." Zum Auftakt des Treffens in Charlotte hatten die Delegierten Trump formell nominiert. An diesem Donnerstag will der 74-Jährige die Nominierung mit einer Ansprache vom Weißen Haus aus offiziell annehmen. Vergangene Woche hatten die Demokraten Ex-Vizepräsident Biden (77) als ihren Kandidaten gekürt.

Trumps Attacken auf die Briefwahl

Hintergrund für Trumps Vorwürfe gegen die Demokraten ist der Streit um die Briefwahl. Trump ist gegen eine weit verbreitete Briefwahl und erklärt annähernd täglich, dass das Fälschungsrisiko dabei sehr hoch sei. Beweise dafür legt er nicht vor. Wegen seiner wiederholten Angriffe wird ihm vorgeworfen, Zweifel an der Sicherheit der Abstimmung zu säen. Die Demokraten setzen sich dafür ein, dass wegen der Corona-Pandemie möglichst vielen Wählern die Abstimmung per Briefwahl ermöglicht wird.

Trump sagte: "Wir haben in den ersten dreieinhalb Jahren dieser Regierung mehr erreicht als jeder andere Präsident in der Geschichte unseres Landes." Über die Wahl am 3. November sagte er: "Das ist die wichtigste Wahl in der Geschichte unseres Landes. Unser Land kann in eine schreckliche, schreckliche Richtung gehen, oder in eine noch großartigere Richtung."

Trumps Auftritt war nicht geplant

Mit seinem persönlichen Erscheinen in Charlotte überraschte Trump viele. Biden war zum Parteitag der Demokraten in Milwaukee (Wisconsin) zugeschaltet worden. Der weitgehend virtuelle Parteitag der Republikaner dauert noch bis Donnerstag.

Trumps Wahlkampfteam veröffentlichte kurz vor Beginn des Treffens Ziele für Trumps zweite Amtszeit. Die Außenpolitik soll sich demnach weiterhin am Leitmotiv "America First" orientieren. Im Verteidigungsbereich sollen Verbündete dazu gedrängt werden, einen "fairen Anteil" zu bezahlen. Trump wirft besonders Deutschland immer wieder vor, Verpflichtungen nicht nachzukommen.

Trump verspricht Millionen neue Jobs



Das Wahlkampfteam teilte mit, Trump wolle zehn Millionen neue Jobs innerhalb von zehn Monaten schaffen und Steuern senken. Zudem stellt er einen Impfstoff gegen das Coronavirus bis Jahresende und eine Rückkehr zur Normalität im kommenden Jahr in Aussicht. Er will zudem die Abhängigkeit von China beenden. So sollen eine Million Jobs im Fertigungsbereich zurückgeholt werden. Firmen, die nach China outsourcen, sollen keine Aufträge des Bundes mehr bekommen.

Trump verspricht auch ein noch härteres Vorgehen gegen illegale Migration. Im Gesundheitsbereich will er die Preise für Medikamente senken. Die Polizei will er stärken und "gewaltätig extremistische Gruppen wie die Antifa" juristisch verfolgen. Trump erhofft sich von dem Parteitag Rückenwind. In Umfragen liegt er hinten.