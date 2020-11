Wahlnacht in den USA

Trump liegt in erstem Bundesstaat vorne – Auszählungen laufen

Schicksalswahl in den USA: Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden ringen um die Präsidentschaft. Die ersten Wahllokale schließen, es gibt die ersten Ergebnisse aus Hochburgen der Republikaner.

Die USA wählen nach einem erbitterten Wahlkampf im Zeichen der Corona-Krise einen neuen Präsidenten. Die ersten Wahllokale sind geschlossen, in einem Großteil der US-Bundesstaaten kann allerdings noch abgestimmt werden.

US-Präsident Donald Trump liegt laut den ersten Hochrechnungen vor dem ehemaligen Vizepräsident Joe Biden. Edison Research zufolge wird Trump im Bundesstaat Indiana gewinnen (elf Wahlleute) und der Nachrichtenagentur AP zufolge in Kentucky (8). Fox News sieht dagegen Vermont (3) und Virginia (13) für Biden.

Erste Hochrechnungen der US-Präsidentschaftswahl

In einigen US-Bundesstaaten wird noch gewählt, in anderen hat die Auszählung schon begonnen.



Das sind die aktuellen Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl:

Der Präsident wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern durch 538 Wahlmänner und -frauen. Davon stellt jeder Bundesstaat nach Bevölkerungsgröße eine bestimmte Anzahl. Der Kandidat mit den meisten Wählerstimmen im Bundesstaat verbucht grundsätzlich sämtliche Wahlleute des Staates für sich. Ausnahme: In Maine und Nebraska werden die Stimmen der Wahlleute nach Mehrheiten in den Wahlbezirken aufgeteilt. Der Gesamtsieger des Staates erhält zwei weitere Stimmen.

Im Rennen um die US-Präsidentschaft richtete sich der Fokus auf die besonders umkämpften Staaten, in denen die Mehrheiten immer wieder zwischen Demokraten und Republikanern wechseln.

Zu den wichtigen "Swing States" zählen unter anderem Florida, wo 29 Wahlleute an den Gewinner vergeben werden, Pennsylvania (20), Ohio (18) und North Carolina (15). Umfragen deuteten aber auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Texas an. Der bevölkerungsreiche südliche Bundesstaat mit 38 Wahlleuten geht seit Jahrzehnten an Republikaner. In Umfragen lag Trump nur sehr knapp vor Biden. In diesen Staaten schließen die Wahllokale später.

Demokraten oder Republikaner – wer erringt die Mehrheit im Kongress?

Am 3. November wird aber nicht nur der US-Präsident gewählt, sondern auch das Repräsentantenhaus und der Senat.



Das sind die aktuellen Hochrechnungen zum Rennen um das Repräsentantenhaus:

Im Repräsentantenhaus sah es laut aktuellen Berechnungen Prognosen danach aus, dass die Demokraten ihre Mehrheit verteidigen oder sogar ausbauen könnten. Die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses vertreten jeweils einen Wahlbezirk und werden alle zwei Jahre direkt gewählt. Die dargestellte Umfrage gibt die Tendenzen in den Wahlbezirken wieder. Selbst wenn die Demokraten alle Rennen verlieren würden, die aktuell als "eng" bezeichnet werden, dürften sie trotzdem eine Mehrheit behalten.

Wer gewinnt die US-Wahl? Wie reagiert Deutschland? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen geben Spitzenpolitiker und Experten am Mittwochmorgen in einer t-online-Livesendung. Los geht es um 7.30 Uhr unter www.t-online.de/live. Wir freuen uns über Ihr Interesse und Feedback.

Spannender Kampf um den Senat – wer liegt vorne?

Knapper sieht es im Kampf um eine Mehrheit im Senat aus, noch ist völlig unklar, welche Partei nach der Wahl im November hier eine Mehrheit erringen kann. Alle zwei Jahre wird etwa ein Drittel des Senats neu gewählt. Dieses Drittel ist in der Grafik hervorgehoben.



Hier sind die aktuellen Hochrechnungen:

Der Senat besteht aus 100 Senatoren. Jeder Bundesstaat ist mit zwei Sitzen vertreten. In den Bundesstaaten, die ein Mandat zu vergeben haben, wird darüber per Mehrheitswahl entschieden. Die dargestellten Umfragewerte geben die Tendenzen in den Bundesstaaten wieder.

Die Prognosen vor der Wahl sahen die Demokraten leicht im Vorteil. Wenn sich das bestätigen sollte, könnte die Partei, neben der US-Präsidentschaft, auch die Mehrheiten im Kongress und Senat erringen. Das würde ihnen viel Gestaltungsraum für die nächsten zwei Jahre geben und wäre eine schwere Niederlage für Trump und die Republikaner.