"Die Republikaner sind allesamt Feiglinge und Verräter"

Diesen Gefallen werden sie Ihnen nicht tun. Im Gegenteil, im Jahr 2024 wollen sie das Wei├če Haus zur├╝ckerobern.

Und ich pers├Ânlich werde meinen Beitrag leisten, um es Ihnen so schwer wie m├Âglich zu machen.

Don Winslow, Jahrgang 1953, ist ein weltweit bekannter Krimiautor. Vor seiner Karriere als Schriftsteller war Winslow unter anderem Privatdetektiv, mittlerweile hat er mehr als 20 internationale Bestseller ver├Âffentlicht. Darunter mit "Tage der Toten", "Das Kartell" und "Jahre des J├Ągers" eine Trilogie ├╝ber den mexikanischen Drogenkrieg. Der Roman "Zeit des Zorns" wurde 2012 von Oscar-Preistr├Ąger Oliver Stone verfilmt. Gerade erschien mit "City on Fire" Winslows neuestes Buch als Auftakt einer weiteren Trilogie.

Tats├Ąchlich haben Sie bereits angek├╝ndigt, Ihre erfolgreiche Karriere als Schriftsteller endg├╝ltig aufzugeben ÔÇô um fortan ausschlie├člich den Republikanern und insbesondere Donald Trump in den sozialen Medien Paroli zu bieten. Was motiviert Sie zu diesem Schritt?

Donald Trump ist schuld. Und die Republikanische Partei, die v├Âllig verr├╝ckt geworden ist. Es geht doch um die grunds├Ątzliche Frage, in was f├╝r einem Land wir Amerikaner leben wollen. Soll es ein Land sein, in dem Angst und Hass gedeihen? Das erscheint mir wenig erstrebenswert.

Tats├Ąchlich sind Sie seit l├Ąngerer Zeit nicht nur Krimiautor, sondern auch politischer Aktivist. Im Pr├Ąsidentschaftswahlkampf 2020 haben Sie selbstproduzierte Videos gegen Donald Trump ins Internet gestellt.

Die auch sehr erfolgreich gewesen sind. Die Videos hatten auf YouTube mehr als 250 Millionen Aufrufe, f├╝r einen Spot hat Bruce Springsteen einen Song beigesteuert. F├╝r den n├Ąchsten Wahlkampf habe ich auch schon ein paar ├ťberraschungen parat. Donald Trump kann sich auf etwas gefasst machen. Auf Twitter und ├╝berall sonst. Falls er ├╝berhaupt wieder twittern darf.

Don Winslow: Der Krimiautor will eine zweite Pr├Ąsidentschaft Donald Trumps verhindern helfen. (Quelle: Eduardo Munoz Alvarez)

Sie betonen immer wieder, dass die Demokratische Partei zu zahnlos in der politischen Auseinandersetzung mit Trump und den Republikanern agieren w├╝rde. Ist es denn sinnvoll, sich gewisserma├čen auf deren Niveau zu begeben?

Der Kampf gegen Trump muss viel h├Ąrter werden. Bei der n├Ąchsten Pr├Ąsidentschaftswahl geht es um alles. Trump wird noch eine Menge Schaden anrichten, wenn er erneut ins Wei├če Haus einziehen sollte. Glauben Sie mir. Man kann diesen Mann eben nicht nur mit wohlmeinenden Reden verhindern. Diese Erfahrung haben wir 2016 gemacht.

Nun hat die fr├╝here First Lady, Michelle Obama, einmal die Losung ausgegeben: "When they go low, we go high". "Je tiefer sie sinken, desto besser werden wir uns benehmen", lautet die freie ├ťbersetzung.