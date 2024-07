Mallorca-Fähre brennt: Passagiere in Not

Joe Biden steht immer heftiger in der Kritik. Prominente Unterstützer fordern seinen Rückzug. Doch der US-Präsident reagiert mit einer heftigen Attacke. Alle Informationen im Newsblog.

Sprecherin: Biden wird nicht wegen Parkinson behandelt

5.30 Uhr: Ein Medienbericht über Besuche eines Spezialisten für Parkinson im Weißen Haus hat einen hitzigen Austausch zwischen der anwesenden Presse und der Sprecherin von US-Präsident Biden ausgelöst. "Ist der Präsident wegen Parkinson behandelt worden? Nein. Wird er wegen Parkinson behandelt. Nein, wird er nicht. Nimmt er Medikamente gegen Parkinson. Nein", sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre. Gleichzeitig forderte sie die anwesenden Journalistinnen und Journalisten zu respektvollem Verhalten auf. Es gebe keinen Grund, sie auf diese "aggressive Weise" zu befragen, sagte sie an einer Stelle zu dem Journalisten Ed O'Keefe vom US-Sender CBS.

Die "New York Times" hatte zuvor unter Berufung auf die offiziellen Besucherprotokolle berichtet, dass ein Experte für Parkinson das Weiße Haus achtmal seit dem vergangenen Sommer besucht habe. Die Zeitung schrieb weiter, dass es unklar sei, ob der Mediziner des Walter-Reed-Militärkrankenhauses speziell wegen des Präsidenten in der Regierungszentrale gewesen sei, oder ob er sich dort zu anderen Zwecken aufgehalten habe. Demnach gibt der Experte selbst an, als "neurologischer Berater der medizinischen Abteilung des Weißen Hauses und Arzt des Präsidenten" von 2012 bis 2022 gearbeitet zu haben. Unterlagen zeigen der Zeitung zufolge, dass der Experte während dieser Zeit auch das Weiße Haus besucht habe.

Trump: Biden wird im Rennen um das Weiße Haus bleiben

3.04 Uhr: Der frühere US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass sein Nachfolger Joe Biden im Rennen um das Weiße Haus bleiben wird. "Für mich sieht es so aus, als könnte er sehr wohl (im Rennen) bleiben", sagte Trump am Montag (Ortszeit) in einem Interview mit dem konservativen Sender Fox News. Biden habe "ein Ego und er will nicht aufhören", fuhr der Republikaner in seinem ersten Interview seit dem Fernsehduell mit Biden Ende Juni fort.

Biden sieht sich seit seinem desaströsen Auftritt im Fernsehduell mit Trump mit einer immer weiter anschwellenden Debatte in seiner Demokratischen Partei um seine mentale Eignung für das Präsidentenamt konfrontiert. Er ist aber nach eigenen Angaben "fest entschlossen", im Präsidentschaftsrennen zu bleiben.

Trump sagte nun in dem Interview mit Fox News, Biden habe in dem Fernsehduell "extrem blass" ausgesehen, "um es nett auszudrücken". Es sei eine seltsame Debatte gewesen, Bidens Antworten hätten "nicht viel Sinn" gemacht, Biden habe einige "wirklich schlechte Antworten" gegeben. "Es waren nicht einmal Antworten. Es waren nur ohne Sinn und Verstand aneinandergereihte Worte."

Montag, 8. Juli 2024

Nobelpreisträger Krugman bittet Biden um Verzicht auf Kandidatur

23.34 Uhr: In der laufenden Debatte über die US-Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden hat auch der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman den Demokraten zum Verzicht auf seine Bewerbung aufgerufen. In seiner Kolumne für die Zeitung "New York Times" schrieb Krugman am Montag, Biden solle "das Richtige tun". Zwar habe er als Amtsinhaber einen exzellenten Job gemacht, was nicht ausreichend gewürdigt werde. Biden habe jedoch die Prüfung der Live-Debatte gegen den Republikaner Donald Trump nicht bestanden. Damit sei der 81-Jährige politisch beschädigt (engl. "damaged goods"). Es stehe zu viel auf dem Spiel, schrieb Krugman: Sollte Trump gewinnen, könne dies für eine lange Zeit "die letzte echte Wahl" in den USA gewesen sein.