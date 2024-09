Wie sehr dabei auch noch externe Feinde der Demokratie in den sozialen Medien mitmischen, wird immer wieder am Beispiel Russland deutlich. Zuletzt deckten unter anderem die US-Behörden und Medien auf, wie Russland versucht, die öffentliche Meinung in Amerika und in Deutschland zu manipulieren.

4. Wirtschaftliche Ungleichheiten und regionale Unterschiede

Sowohl in den USA als auch in Deutschland gibt es starke wirtschaftliche, regionale und strukturelle Ungleichheiten, die eine Polarisierung weiter anheizen. In Ostdeutschland, wo viele Regionen noch immer unter den Folgen des wirtschaftlichen Umbruchs nach der Wiedervereinigung leiden, wenden sich besonders viele Menschen populistischen Parteien wie der AfD oder dem BSW zu. Einige von ihnen protestieren damit gegen das politische Establishment.

Ähnlich neigen in den USA strukturell abgehängte Regionen zur populistischen Politik und dazu, politische Eliten in den weit entfernten, urbanen Küstenregionen abzulehnen, insbesondere die in der habituell besonders weit entfernt wirkenden Hauptstadt Washington.

Auch ein Mehrparteiensystem wie in Deutschland scheint diese strukturell zugrunde liegende und zunehmende Polarisierung auch zwischen urbanen und ländlichen Räumen langfristig nicht verhindern zu können. Zumindest nicht, wenn sich die Ungleichheiten in einer Zeit von Dauerkrisen weiter vertiefen.

5. Kultur- und Identitätspolitik

Der Populismus in den USA und in Deutschland wird auf beiden Seiten des Atlantiks von kultureller Identitätspolitik angetrieben. In den USA äußert sich das insbesondere in heftigen Debatten über die ethnische Zugehörigkeit, um Einwanderung und die damit verbundene nationale Identität. Aber auch mit Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Abtreibungsrechte für Frauen oder der Schutz von sexuellen Minderheiten lässt sich die Polarisierung anheizen.

In Deutschland schürt die AfD Ängste vor dem Verlust der nationalen Identität durch Migration oder EU-Politik. Ganz gezielt werden auch Verschwörungstheorien unterstützt, wie ein angeblich von langer Hand geplanter "Bevölkerungsaustausch". Eine Erzählung, die in den USA vom Trump-Lager ebenfalls ganz bewusst verbreitet wird. Die Strömungen beeinflussen sich dabei über den Atlantik hinweg wechselseitig. So etikettierte Trump neulich seine Abschiebungspläne mit dem Begriff der "Remigration" – eigentlich eine Wortschöpfung der "Identitären" Rechten in Europa.