Arie und Glockenschläge zum Gedenken an Feuerwehrmann

0.10 Uhr: Donald Trump hat sich bei den Helfern bedankt, die nach dem Attentat im Juli in Butler zur Stelle waren. Bei einer Rede drei Monate nach dem Vorfall sprach Trump über die Minuten, "als Kugeln über meinen Kopf flogen" und sich Personenschützer auf ihn warfen. In einer sorgfältig inszenierten Schweigeminute gedachte Trump zu Glockenschlägen und dem live gesungenen "Ave Maria" des im Juli getöteten Feuerwehrmanns Corey Comperatore. Im Hintergrund hatten seine Unterstützer die Uniform des Butler-Einwohners aufgebaut. "Er warf sich auf seine Frau und Tochter und wusste, was geschieht, und wollte nicht, dass sie verletzt werden. Er gab sein Leben, um ihr Leben zu schützen."

Republikaner werben um Wahlteilnahme

23.30 Uhr: Eric Trump und seine Frau Lara haben bei einer Wahlveranstaltung vor der Rede von Donald Trump dafür geworben, dass sich Wähler registrieren sollen. Es sei wichtiger denn je, sagte Lara Trump, die auch Co-Vorsitzender der Trump-Kampagne ist, und appellierte an die rund 20.000 Zuschauer und Wahlberechtigten an den Bildschirmen, am 5. November zu den Urnen zu gehen. In Umfragen liegen Donald Trump und US-Vizepräsidentin Kamala Harris noch immer dicht beieinander. Es wird damit gerechnet, dass es einen sehr knappen Wahlausgang geben wird.

Trump spricht am Ort des Attentats

22.30 Uhr: Donald Trump ist im kleinen Ort Butler in Pennsylvania eingetroffen. Hier war er im Juli von der Kugel eines Attentäters am Ohr verletzt worden. Die Sicherheitsvorkehrungen sind verschärft worden. Tausende standen am Nachmittag (Ortszeit) an, um die Rede des republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu hören. Auch der Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk soll reden.