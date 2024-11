Kopiert News folgen

Mit Mike Waltz wird ein Hardliner Trumps neuer Sicherheitsberater – ein Mann, dessen politische Karriere und militärische Erfahrung auf einem kompromisslosen Verständnis von nationaler Stärke basieren. Das hat Folgen für die Ukraine, Europa und die ganze Welt.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Mike Waltz ist der Name des Mannes, der fortan in Washington, in Peking, in Berlin, aber vor allem in Moskau und Kiew öfter zu hören sein wird. Der amerikanische Kongressabgeordnete aus Florida soll Donald Trumps zweite Präsidentschaft als sein Nationaler Sicherheitsberater begleiten. Das ist eine der wichtigsten Positionen im Weißen Haus, ein Posten, der im Zweifel über Krieg und Frieden mitentscheiden kann.

Trump nominiert mit Waltz einen Republikaner, der für seine harte Haltung in der Außenpolitik bekannt ist. Über viele Jahre hat sich der ehemalige Soldat einen Ruf als echter Hardliner in Sicherheitsfragen erarbeitet. Diese Wahl von Trump wirkt auf den ersten Blick vielleicht überraschend. Denn Waltz machte sich im Kongress seit jeher stark für eine globale Präsenz der USA. Trumps Wahlkampf und seine politische Agenda aber sind das genaue Gegenteil von Interventionismus und eher geprägt von einem ausgeprägteren Isolationismus.

Auf den zweiten Blick aber könnte diese Personalie aus Trumps Sicht Sinn ergeben. Der designierte US-Präsident will das Land zwar in keinerlei Krieg auf der Welt verwickeln. Sein propagierter Anspruch lautet aber: Die USA halten sich aus Kriegen heraus, das aber aus einer Position der absoluten Stärke heraus. Trumps Argument war insbesondere in vergangenen Jahren immer, die amtierende Biden-Regierung agiere zu schwach, weshalb etwa der russische Präsident Wladimir Putin Amerika nicht ernst nehmen würde und darum in der Ukraine einmarschiert sei.

Klar ist: Mit Mike Waltz in der Rolle als Nationalem Sicherheitsberater will Trump offenkundig die Vision eines Amerikas umsetzen, das auf militärische Stärke, strategische Autonomie und eine sehr harte Diplomatie setzt. Für die Ukraine muss das keine schlechte Nachricht sein. Ob sie ausschließlich gut ist, wird sich aber wahrscheinlich in Kürze zeigen.

Ein Mann des Militärs

Als neuer Nationaler Sicherheitsberater tritt Mike Waltz das schwere Erbe des Biden-Vertrauten Jake Sullivan an. Der war vom vermasselten Afghanistan-Abzug über den Ukraine-Krieg bis zum Nahost-Krieg schon im Dauereinsatz, um die Brandherde auf der Welt einzudämmen. Für Trump soll Waltz insbesondere die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten wohl möglichst schnell beenden und sich rasch daran machen, die wachsende Bedrohung durch China zu bremsen.

Der 50-jährige Michael "Mike" Waltz wurde in Florida geboren und ist dort aufgewachsen. Verheiratet ist er mit Julia Nesheiwat, die ebenfalls im Bereich der nationalen Sicherheit tätig war und bereits verschiedene Ämter unter den Präsidenten George W. Bush und Barack Obama innehatte. Unter Donald Trump war sie Beraterin im Heimatschutzministerium. Gemeinsam haben sie und ihr Mann eine Tochter. Waltz hat außerdem zwei Kinder aus einer früheren Beziehung.

Einen Großteil seines Lebens verbrachte Waltz im Dienste der US-Armee, bei den United States Army Special Forces und der Nationalgarde. Er erhielt für seine rund 21 Jahre im Dienst zahlreiche Auszeichnungen. Bei seinen Einsätzen war er in Konfliktgebieten auf der ganzen Welt im Einsatz, unter anderem auch in Afghanistan. Nach seiner Pensionierung als Oberstleutnant ging Waltz in die Politik und sitzt seit 2018 für die Republikaner im Repräsentantenhaus. Dort brachte er seine Perspektive aus dem Militär ein: Bekannt wurde er für seinen klaren Fokus auf Verteidigungsfragen und seine scharfe Kritik an vermeintlichen Schwächen der USA.

Vor Putin hat er lange Zeit gewarnt

Mit dem Mann aus Florida hat Trump definitiv keinen Putin-Freund gewählt. Waltz kritisierte schon beim Krieg in Syrien scharf die Unterstützung Russlands für den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Er verurteilte insbesondere die Hilfe Wladimir Putins für Assads brutales Vorgehen im Bürgerkrieg gegen die eigene Bevölkerung. Waltz setzte sich für eine andauernde US-Präsenz in Syrien ein, um das Gleichgewicht gegenüber russischem und iranischem Einfluss zu sichern und zu verhindern, dass extremistische Gruppen sich in der Region erneut etablieren.