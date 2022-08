Annalena Baerbock und Mélanie Joly: Zwei Frauen gegen Putin

Es ist kein Zufall, dass Jim so gut über deutsche Energiepolitik Bescheid weiß. Seit Wochen ist "The Turbine" in den kanadischen Medien ein Riesenthema. Weil die Regierung von Justin Trudeau und Mélanie Joly der Bitte von Olaf Scholz und Annalena Baerbock nachkam, für Deutschland eine Ausnahme von den Russland-Sanktionen zu machen, haben die Kanadier jetzt ein handfestes innenpolitisches Problem. Am Donnerstag tagt deshalb sogar ein Untersuchungsausschuss im Parlament in Ottawa. In keinem westlichen Land leben so viele Exil-Ukrainer wie in Kanada. Die Opposition führt Trudeau und Joly mit Genuss als inkonsequente Opportunisten vor.

Mission: Schadensbegrenzung

Die Reise von Annalena Baerbock ist deshalb deutlich mehr als ein Antritts- und Freundschaftsbesuch. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wird am 21. August nach Kanada fliegen. Beide Besuche dienen der Schadensbegrenzung.

In ihrer gemeinsamen Pressekonferenz dankt die deutsche Außenministerin gleich mehrmals dafür, dass die Siemens-Turbine geliefert worden ist. Selbst wenn diese jetzt nutzlos in Mülheim an der Ruhr liegt. Baerbock will ihrer Kollegin den Rücken stärken. "Die ganze Welt kann jetzt sehen, dass Putin Energie als Waffe einsetzt", sagt die Deutsche. Die Kanadierin ergänzt: "Wir müssen Putins Bluff aufdecken."

Gleich zweimal wird eine anschließende Podiumsdiskussion der beiden gestört. Eine Frau mit einem Plakat verschafft sich Zutritt und ruft: "No war!". Ein Mann filmt seine Zwischenrufe mit einem Smartphone und wirft Baerbock vor, ihre Partei habe die eigenen Werte verraten. Beide werden sanft, aber bestimmt aus dem Saal geschoben. Die Außenministerin bleibt ruhig. Erklärt immer wieder, worum es ihr gehe. "Wir versprechen, dass wir nicht wieder in eine solche Abhängigkeit geraten." Es sei ein großer Fehler gewesen. Sie habe aber nach dem 24. Februar auch schauen müssen, "was die Realität ist".

Wenn man die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten will, geht das nur, wenn es der eigenen Bevölkerung gerade noch so zuzumuten ist. Baerbock sagt, die Bundesregierung sei gewillt, auch gegen die Umfragen in der eigenen Bevölkerung Entscheidungen durchzuhalten, um der Ukraine zu helfen. "Das ist keine Zeit für Umfragen. Das ist eine Zeit für starke politische Führung." Es ist der Moment, in dem die Menschen im Saal der Deutschen laut applaudieren.

Dissens bei der Kernkraftfrage

Wie sehr besonders in diesen Tagen alles mit allem zusammenhängt, wird deutlich, als Mélanie Joly gefragt wird, warum Kanada nicht einfach viel mehr Erdgas fördere, etwa in Quebec oder in New Brunswick. Damit könne man den Deutschen aus der russischen Patsche helfen, müsste keine Turbinen mehr liefern und keine Sanktionen umgehen. Die Kanadierin verspricht, mit den Bundesstaaten darüber im Gespräch zu bleiben. Ob das etwas bringt, ist fraglich. Wenn die eigenen Vorstellungen von Umweltschutz und Nachhaltigkeit angetastet werden, ist auch in Kanada das Thema Solidarität plötzlich nicht mehr ganz so einfach zu verkaufen.