Olaf Scholz in New York bei der UN: Das ist sein Kalkül

Die Welt ist in Aufruhr, und sie ist im Wandel. Olaf Scholz hätte da einen Plan – und probiert in New York aus, wie das klappen könnte mit der Führungsrolle.

Sein großer Auftritt beginnt so, wie seine Auftritte eben zu beginnen pflegen: eher unspektakulär. Die überschwängliche Geste ist nichts, was sich Olaf Scholz für gewöhnlich vorwerfen lassen müsste. Also tritt der Kanzler am Dienstagabend ans Rednerpult im Plenum der Vereinten Nationen und legt einfach mal los.

Dabei ist es eine Bühne, wie sie größer nicht wird in der internationalen Politik. 193 Staaten schauen auf dieses Rednerpult vor der berühmten Wand aus grünem Marmor. Die Weltgemeinschaft ist in New York City versammelt. Und dann ist es auch noch das erste Mal seit 15 Jahren, dass ein Bundeskanzler zur UN-Generalversammlung spricht. Man muss das natürlich als Zeichen verstehen, wie auch sonst.

Nur als Zeichen wofür eigentlich? Wer Olaf Scholz in diesen Tagen beobachtet, ihm auf der großen Bühne der UN und im kleinen Hinterzimmer zuhört, dem fallen zwei Dinge auf. Da ist so etwas wie ein neues Selbstbewusstsein und die Einsicht, dass inzwischen mehr erwartet wird von Deutschland. Mehr Führung.

Und zugleich ist da die Einsicht, dass es mit der Ordnung in der neuen Welt, die nicht nur von einem Krieg in Europa, sondern auch von vielen aufstrebenden Staaten geprägt wird, nur gemeinsam funktionieren kann. Gemeinschaft aus Kalkül, wenn man so will. Oder etwas wohlwollender: Zusammen ist man weniger allein. Und das könnte dann auch die Antwort auf die Frage sein, wie diese neue deutsche Führung eigentlich aussehen kann.