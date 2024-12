Bundeskanzler Olaf Scholz hört einer Rede von CDU-Chef Friedrich Merz (r.) im Bundestag zu (Archivbild): Die CDU hat in einer aktuellen Umfrage deutlich an Zustimmung verloren. (Quelle: IMAGO/Emmanuele Contini/imago)

Die Union hat dem ZDF-Politbarometer zufolge in der Wählergunst an Zustimmung verloren, dafür legt die AfD deutlich zu. Laut der am Freitag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen kommen CDU und CSU auf 31 Prozent und damit zwei Prozentpunkte weniger als zuletzt. Die AfD legt dagegen zwei Punkte auf 19 Prozent zu.