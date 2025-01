Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Was treibt Robert Habeck? Der Grünen-Kanzlerkandidat über eigene Fehler, Mittel gegen Donald Trump und Markus Söders Problem.

Robert Habeck ist gut drauf, als wir ihn Anfang der Woche zum Gespräch in der Grünen-Zentrale in Berlin treffen. Etwas müde vom Wahlkampf, aber zuversichtlich. Immerhin sind seine persönlichen Beliebtheitswerte gerade besser als die seiner Konkurrenten ums Kanzleramt: Friedrich Merz und Olaf Scholz. Und die entscheidenden Werte für seine Grünen bewegten sich zuletzt in die richtige Richtung: nach oben, wenn auch nur leicht.

Dabei steht Habeck im Wahlkampf unter Druck. Der Wirtschaft geht es schlecht, und er ist nun mal: der Wirtschaftsminister. Welche Fehler hat er gemacht – im Kampf gegen die Wirtschaftskrise, beim Heizungsgesetz, generell in seiner Regierungszeit? Warum glaubt er, dass Markus Söder heftige Probleme hat, und was war der Grund, dass er sich nach einer bedrohlichen Konfrontation mit aufgebrachten Protestierern nach einigem Zögern doch dazu entschied, im Amt zu bleiben, statt die Politik an den Nagel zu hängen?

Darüber spricht Habeck freimütig im Podcast-Gespräch mit t-online. Es ist am Dienstag geführt worden und für diese Textfassung zur besseren Lesbarkeit sprachlich geglättet, etwas gekürzt und, wie bei solchen schriftlichen Interviews üblich, von den Grünen abgenommen worden.

t-online: Herr Habeck, als Donald Trump das erste Mal Präsident wurde, hat sich sein Vorgänger Barack Obama gefragt: "What if we were wrong?" Also: "Was, wenn wir falsch lagen?" Er hat befürchtet, dass er zu weit gegangen sein könnte mit seiner Reformagenda und Trump davon profitiert hat. Haben Sie daran mal denken müssen in den letzten Monaten?

Robert Habeck: In den letzten Monaten nicht. Aber damals hat mich der Satz beeindruckt, in doppelter Hinsicht. Erst einmal, dass ein Weltpolitiker die Kraft zu Selbstzweifeln oder zum Selbsthinterfragen aufbringt. Und dann auch natürlich wegen dem, was er sagt: Kann eine versöhnende Politik zur Spaltung beitragen? Denn dafür stand Obama, er wollte die Lager zusammenbringen. Aber am Ende muss man die Frage verneinen. Denn was soll man sonst tun, wenn man glaubt, dass Demokratie und Einigungsfähigkeit ein Wert sind? Trotzdem erklärt es sehr viel, auch für unsere Gegenwart. Der Populismus hasst nicht den anderen Populismus, also der rechte den linken, die sind zum Teil miteinander kombinierbar. Ich glaube, dass Alice Weidel und Sahra Wagenknecht sich sehr gut verstehen und schnell einigen würden. Der Populismus hasst immer den Ausgleich, die Mitte, das Versöhnende.

Sie haben darüber in Ihrem letzten Buch nachgedacht, das Sie vor der Ampelkoalition geschrieben haben. Haben Sie dazu etwas Neues gelernt in dieser Ampel-Zeit? Denn da haben Sie ja unbestritten auch eine politische Reformagenda durchgesetzt.

Viel. Und ich bin noch nicht fertig damit. Mich interessiert rückblickend an der Ampel-Zeit nicht so sehr, wer wann was gesagt, nicht zurückgerufen oder schlechte Laune verbreitet hat. Sondern: Warum ist ein Bündnis gescheitert, das etwas Neues für das Land hätte bedeuten können und vielleicht auch Hoffnung darauf gemacht hat? Ich habe viel darüber nachgedacht und auch viel gelernt.

Unsere These wäre: Sie selbst haben trotz guter Absichten mit dem Heizungsgesetz und der Art und Weise, wie es lanciert worden ist, die Klimadebatte eher verkompliziert und dazu beigetragen, dass die Debatte polarisierter geworden ist. Gehen Sie da mit?