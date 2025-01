Die nackten Zahlen könnten kaum deutlicher sein: Um 0,2 Prozent ist die Wirtschaftsleistung Deutschlands vergangenes Jahr geschrumpft. Im zweiten Jahr in Folge befindet sich die Volkswirtschaft damit im Sinkflug, Ökonomen sprechen bereits von der längsten Stagnationsphase seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Folge: Der Wohlstand verringert sich, die Arbeitslosigkeit steigt, im Vergleich zu anderen Ländern fällt Deutschland zurück.

Vor der Neuwahl des Bundestags Ende Februar alarmiert das auch viele Bürger. Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für den Bund Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA), die t-online exklusiv vorliegt, zeigt: Die wirtschaftliche Lage Deutschlands hat sich in der Wahrnehmung der überwiegenden Mehrheit verschlechtert. Und: Damit das Land wieder gut für die Zukunft gerüstet ist, erwarten die Deutschen von der nächsten Bundesregierung "grundlegende Reformen".

Demnach gaben nur drei Prozent der insgesamt mehr als 1.000 Befragten an, dass sich die Wirtschaftslage in den vergangenen drei Jahren eher verbessert habe – 80 Prozent sagten, sie habe sich eher verschlechtert.

Zugleich halten nur zwei Prozent der Bürger Deutschland für künftige Herausforderungen "alles in allem" für gut aufgestellt. 21 Prozent sagten auf die Frage, ob Deutschland gut für die Zukunft gerüstet sei: "Nein, es sind kleinere Veränderungen nötig." Und 76 Prozent urteilten: "Nein, es sind grundlegende Reformen nötig."

Auch Ältere wollen Reform des Rentensystems

Den größten Reformbedarf sehen die Menschen in Deutschland dabei im Bildungssystem (Zustimmung: 84 Prozent), in der Energieversorgung für Bürger und Unternehmen (83 Prozent) und im Gesundheitssystem (81 Prozent). Ebenso notwendig seien Änderungen beim Rentensystem (77 Prozent), in der öffentlichen Verwaltung (76 Prozent) sowie bei der Verkehrsinfrastruktur (76 Prozent). Auffällig dabei: Auch die Älteren (60 Jahre und älter) halten eine Reform des Rentensystems mehrheitlich (73 Prozent) für wichtig.