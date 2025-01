Aktualisiert am 30.01.2025 - 12:51 Uhr

AfD-Politiker im Bundestag: Am Freitag könnten sie ihren nächsten großen Erfolg feiern. (Quelle: Liesa Johannssen)

Die Premiere der AfD als Mehrheitsbeschafferin im Bundestag dürfte Folgen haben, die weit über den Wahltag hinausreichen. Der nächste Akt des Dramas folgt am Freitag.

Was die Abstimmung gestern bedeutet, was mit dem Antrag jetzt passiert und wie es nun weitergeht – darüber gibt t-online einen Überblick.

Der knappe Erfolg

Am Mittwoch hat der Bundestag bei 702 abgegebenen Stimmen mit einer Mehrheit von 348 Ja-Stimmen zu 344 Nein-Stimmen für den Fünf-Punkte-Plan gestimmt. Es gab zehn Enthaltungen. 31 Stimmen wurden nicht abgegeben. Danach brachen im Bundestag tumultartige Szenen aus, die Sitzung wurde unterbrochen. Das Protokoll der Ereignisse lesen Sie hier .

Damit hat der Bundestag für "dauerhafte Grenzkontrollen" gestimmt. Außerdem soll die Bundespolizei die Möglichkeit bekommen, Menschen ohne gültige Ausweisdokumente an der Grenze zurückzuweisen, auch wenn sie Asyl beantragen. Das war bislang nicht möglich. Sollten die Beschlüsse umgesetzt werden, könnte sich die Arbeit der Bundespolizei an den Grenzen stark verändern. Wie genau, darüber sind sich die Polizeigewerkschaften derzeit noch uneins. Lesen Sie hier mehr dazu .

Was wird aus der Brandmauer?

Die Union hat mit der Hilfe der AfD einen Antrag gegen den Willen der Minderheitsregierung aus SPD und Grünen durch den Bundestag gebracht. Die Deutungen dieses Ereignisses fielen anschließend sehr unterschiedlich aus. Der 29. Januar 2025 sei "wahrscheinlich ein ganz bedeutender Tag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland" gewesen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in der ARD-Sendung "Maischberger". Die Union habe einen Konsens aufgekündigt, den es die ganze Nachkriegsgeschichte über unter den Demokraten in Deutschland gegeben habe. "Den Konsens, nämlich, dass es keine Zusammenarbeit der demokratischen Parteien mit der extremen Rechten gibt. Heute ist das passiert."