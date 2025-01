Das hält auch Heiko Teggatz für ein großes Problem. "Erst wenn ein Asylantrag abgelehnt wurde, fangen die Behörden an, eine Abschiebung zu organisieren." Die Betroffenen seien in dieser Zeit auf freiem Fuß. Es sei jedoch unmöglich, Abschiebehaftplätze für alle 42.000 Betroffenen zu schaffen, räumt Teggatz ein.

Seiner Meinung nach sollten sich die geforderten Bundesausreisezentren an den Ankerzentren orientieren, die bereits in Bayern, Sachsen und dem Saarland existieren. "Das ist im Prinzip nichts anderes", sagt der Gewerkschafter. Sie sollten als "Ankerzentren Plus" aufgebaut sein und wie ein offener Vollzug funktionieren. Dort sollten Menschen untergebracht werden, während über ihren Antrag auf Asyl entschieden wird. Würde dieser abgelehnt, müssten die Betroffenen in den Zentren bleiben und könnten dann nicht "in ihrer Verzweiflung schwere Straftaten begehen", erklärt Teggatz.