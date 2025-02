EU setzt auf Digital Service Act

"Alle Unternehmen die in der EU operieren, müssen sich an unsere Gesetze halten, egal wer Inhaber ist", sagt dazu die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn. Sie verweist auf den Verdacht, dass die Einstellungen von Musks Plattform X "extreme Parteien begünstigen und so Wahlkämpfe beeinflussen".

Manipulierte Algorithmen

Eine zentrale Rolle bei den EU-Regeln spielen die Empfehlungssysteme, die sogenannten Algorithmen. Sie können Nutzern bestimmte Inhalte häufiger anzeigen und so die öffentliche Meinung verzerrt wiedergeben. "Es fehlt ein Verständnis dafür, dass Musk die Algorithmen manipulieren kann und die extremsten Meinungen so auf X viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere", sagt Geese.

Sollte die EU-Kommission in den laufenden Ermittlungen gegen X dafür Beweise finden, "dann muss die Kommission X zwingen, diese Empfehlungsmechanismen abzustellen", fordert die Grünen-Politikerin. "Dann könnten die Menschen wieder selbst entscheiden, was sie sehen wollen, und nicht Elon Musk."

TikTok im Visier der EU

So riskant wie in Rumänien sei die Lage in Deutschland nicht, betont die Kommissionsexpertin. Sie sei aber auch nicht so gut wie in Finnland, das wegen seiner Nähe zu Russland viel mehr Erfahrungen mit illegaler Wahlmanipulation über das Internet habe.