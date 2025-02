Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kommt die FDP in den Bundestag, könnte sie bei einer Regierungsbildung das Zünglein an der Waage sein. Und schon jetzt legen die Liberalen sich fest: Eine Koalition mit den Grünen gäbe es dann nicht. Fraktionschef Dürr erklärt, warum.

Christian Dürr hat nicht viel Zeit an diesem frühen Dienstagmorgen. Es ist der letzte Sitzungstag vor der Bundestagswahl. Er wird später im Bundestag noch eine Rede halten, danach geht es weiter nach Magdeburg und Wolfsburg: Wahlkampf-Endspurt.

Für Dürr, Fraktionschef der FDP im Bundestag, steht derzeit viel auf dem Spiel: Nach dem Ampel-Aus kämpft seine Partei um den Wiedereinzug in den Bundestag. Mit Blick auf die Umfragen könnte das knapp werden. Und nachdem die Liberalen zuletzt für ein schwarz-gelbes Bündnis nach der Wahl geworben haben, lautet die Parole nun: Schwarz-Grün verhindern. Im Interview mit t-online erklärt Dürr, was die Beweggründe dafür sind – und wieso es die FDP für eine bessere Wirtschaftspolitik so dringend braucht.

t-online: Herr Dürr, wir sitzen hier in Ihrem Büro mit Blick auf das Reichstagsgebäude. Wie sehr werden Sie diese Aussicht vermissen?

Christian Dürr: Es ist ein unglaubliches Privileg, Vorsitzender der einzig liberalen Fraktion im Deutschen Bundestag zu sein. Und ich bin überzeugt, dass ich diesen Ausblick auch nach dem 23. Februar genießen darf. Es braucht die FDP im Parlament und es wird sie auch im nächsten Bundestag geben.

Ihr Kollege Wolfgang Kubicki klang zuletzt pessimistischer. Enttäuscht schrieb er in einem internen Chat, er gehe jetzt schon mal sein Büro aufräumen …

Genau: aufräumen, das hat er gesagt. Das sollte ich hier auch mal wieder, denke ich. Scherz beiseite: Die Frage ist doch, wie es nach der Bundestagswahl aussieht und ob es Mehrheiten gibt, die in diesem Land etwas verändern. Die beiden großen Themen sind Wirtschaftspolitik und Migrationspolitik. Glaubt ernsthaft jemand, das geht in einer schwarz-grünen, in einer schwarz-roten oder gar in einer schwarz-rot-grünen Koalition? Nein, das glaubt niemand. Und deswegen hat die FDP eine wichtige Aufgabe, nämlich Teil einer Reformregierung zu sein. Weil die Menschen es leid sind, dass sich nichts bewegt.

Laut den aktuellen Umfragen müssen Sie allerdings noch zittern, ob Sie überhaupt Teil des nächsten Bundestags sind. Wie nervös sind Sie?

Überhaupt nicht. Auf unseren Veranstaltungen und in vielen Gesprächen mit Menschen bekommen wir derzeit viel Zuspruch. Die Meinungsforscher fragen ja nur ab, wer wem eine Stimme geben will. Jeder hat aber zwei Stimmen. Relevanter ist doch: Gibt es eine Stimmung, in der die Menschen Lust haben auf Reformpolitik? Und diese Lust spüre ich in Deutschland. Die meisten Menschen wollen keinen Stillstand mehr.

Und wie wollen Sie diese Stimmung noch ummünzen in Stimmen am Wahltag?

In den nächsten elf Tagen geht es darum, wer nach der Wahl Mehrheiten bilden kann. Die Union als Regierungspartei und Friedrich Merz als Kanzler sind dabei gesetzt. Und dann stellen sich immer mehr Menschen, insbesondere die, die sich für liberale Politik interessieren, die Frage: Kann Friedrich Merz mit den Grünen dieses Land wirklich in die richtige Richtung steuern? Herr Merz antwortet regelmäßig: Mit Robert Habeck ginge das. Wir Liberale sagen nach drei Jahren Zusammenarbeit mit Herrn Habeck: Das geht nicht. Ob in der Wirtschaftspolitik oder in Migrationsfragen – mit den Grünen tritt dieses Land auf der Stelle. Ich glaube nicht, dass es gut für Deutschland ist, wenn die Grünen an einer kommenden Bundesregierung beteiligt sind.

Was macht Sie so sicher, dass "Schwarz-Grün verhindern" im bürgerlichen Lager mehr verfängt als "Schwarz-Gelb herbeiführen", wie es die FDP in den vergangenen Wochen versucht hat?