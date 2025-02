News folgen Artikel teilen

Die Kanzlerkandidaten von Union und SPD haben gewählt. In Cottbus laufen die Wahllokale mit Notstrom. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Leicht niedrigere Wahlbeteiligung in Niedersachsen

11.22 Uhr: In Niedersachsen haben etwa 13,8 Prozent der Wahlberechtigten bereits in den ersten zwei Stunden nach Öffnung der Wahllokale ihre Stimme abgegeben. Das teilt die Landeswahlleitung mit Stand 10 Uhr mit. Bei der Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung zur selben Zeit bei 14,3 Prozent.

Nicht einbezogen sind die Bürgerinnen und Bürger, die bereits per Briefwahl abgestimmt haben. Wie viele der gut sechs Millionen Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen beantragt haben, nennt die Landeswahlleitung nicht.

Im Jahr 2021 lag die Wahlbeteiligung in Niedersachsen am Ende bei 74,7 Prozent und damit unter dem bundesweiten Schnitt von 76,4 Prozent.

Scholz hat seine Stimme abgegeben

11.14 Uhr: Nach seiner morgendlichen Joggingrunde wählt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen mit seiner Frau Britta Ernst in Potsdam. Beim Verlassen des Wahllokals reckt Scholz den Daumen.

Friedrich Merz hat gewählt

11.07 Uhr: Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) wählt an seinem Wohnort im Hochsauerlandkreis. In der Schützenhalle nahe seines Hauses im Ortsteil Arnsberg-Niedereimer gibt der gemeinsame Kandidat von CDU und CSU am Vormittag seine Stimme für die Bundestagswahl ab.

Bei strahlendem Sonnenschein kommt er in Begleitung seiner Frau Charlotte Merz zu Fuß. Auf dem Weg begrüßt er viele Wähler und Bekannte und betritt dann das Wahllokal. In der Wahlkabine setzt er seine Kreuze zügig und im Stehen und wirft dann seinen Stimmzettel in die Wahlurne. Ein Statement für die wartenden Journalisten gibt er nicht. Im Anschluss will Merz nach Berlin reisen.

Merz tritt im Hochsauerlandkreis zum wiederholten Male auch als Direktkandidat an. Bei der Bundestagswahl 2021 gewinnt er das Mandat mit 40,4 Prozent der Erststimmen und kehrt damit nach längerer Politikpause in den Bundestag zurück. Das ländlich geprägte Hochsauerland ist eine Bastion der Christdemokraten: Bislang geht hier seit Bestehen der Bundesrepublik noch kein Direktmandat verloren.

Pannenstart in Herne

10.58 Uhr: In Herne in Nordrhein-Westfalen musste heute ein mobiles Notfallwahllokal zum Einsatz kommen. Grund dafür war, dass die Räume des eigentlichen Wahllokals in einem Gymnasium zunächst nicht aufgeschlossen werden konnten. Erst kurz nach 9 Uhr konnte das eigentliche Wahllokal genutzt werden. Die Wähler zeigten sich aber nach Aussage eines Sprechers der Stadt zur "Bild" verständnisvoll.

Nancy Faeser macht ihr Kreuz