Friedrich Merz will bis Ostern eine Regierung bilden. In Thüringen liegt die AfD weit vorne. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Gysi: Werde wohl Alterspräsident

21.46 Uhr: Der Linken-Politiker Gregor Gysi geht nach den ersten vorläufigen Ergebnissen zur Bundestagswahl davon aus, dass er künftig der dienstälteste Bundestagsabgeordnete sein wird. Er werde nun "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tatsächlich der Alterspräsident des neuen Bundestags" sein, sagt Gysi vor jubelnden Anhängern auf der Wahlparty der Linken in Berlin. Seine Partei hat laut den ersten Hochrechnungen zwischen acht und neun Prozent erreicht – und zieht damit sicher in den Bundestag ein. Auch für Gysi, der für seine Partei im Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick als Direktkandidat antritt, sieht es am Abend so aus, als könne er sein Mandat sicher verteidigen.

Gysi betonte, dass er damit nicht der älteste, sondern der dienstälteste Abgeordnete sei. "Da ist die AfD gar nicht zu toppen", sagte Gysi. Die hätten sogar 86-jährige Abgeordnete.

Er selbst, 77 Jahre alt, habe es geschafft, sich gegen Abgeordnete aus den alten Bundesländern durchzusetzen. Sie hätten ja bereits seit 1949 kandidieren können und er als Ostdeutscher erst seit 1990. "Die alle zu überholen, das war nicht einfach", witzelt Gysi. Das habe er aber geschafft. "Und das bedeutet, dass ich die erste, letzte und einzige Rede in meinem Leben im Bundestag halte – ohne Redezeitbegrenzung."

Kanzleramtsminister Schmidt verpasst Direktmandat

21.37 Uhr: Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) hat seine Niederlage im Kampf um das Bundestags-Direktmandat in Hamburg eingestanden. "Wir haben es in Eimsbüttel nicht geschafft", schreibt er bei X nach Auszählung von über 95 Prozent der Stimmbezirke in dem Hamburger Wahlkreis. Zwar habe die SPD in Eimsbüttel weniger verloren als im Schnitt in der gesamten Hansestadt. "Gereicht hat es trotzdem nicht."

Schmidt gratuliert dem früheren Hamburger Justizsenator Till Steffen von den Grünen, der das Direktmandat in Eimsbüttel bereits 2021 gewonnen hatte und nach Auszählung fast aller Stimmbezirke deutlich in Führung lag. Da der Kanzleramtschef auch auf Platz eins der SPD-Landesliste kandidiert hatte, konnte er sich zunächst aber weiter Hoffnungen machen, erstmals ein Parlamentsmandat zu erringen.

Ob Steffen sein Ticket nach Berlin erneut über das Direktmandat lösen kann, war ebenfalls noch nicht sicher, da dies nach der Wahlrechtsreform nicht mehr für alle siegreichen Wahlkreis-Kandidaten automatisch der Fall ist. Endgültige Sicherheit gibt es erst nach Vorliegen des vorläufigen Endergebnisses für ganz Deutschland.

Reichinnek: "Ich bin einfach euphorisch"

21.19 Uhr: Die Linken-Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek zeigt sich angesichts des Einzugs in den Bundestag glücklich. "Ich bin einfach euphorisch und unfassbar dankbar, dass so viele Menschen uns ihr Vertrauen ausgesprochen haben", sagt sie t-online. "Vor allen Dingen zeigt es, dass wir als Linke auf die richtigen Themen gesetzt haben, nämlich auf die sozialen Themen." Damit meint sie etwa bezahlbare Mieten und Lebensmittel. "Das bestätigt uns in unserem Kurs, und das werden wir jetzt auch in den Bundestag mit lauter Stimme einbringen", so Reichinnek weiter.

Rückschlag für Freie Wähler: Aiwanger verpasst Wahlkreissieg