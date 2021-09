Internationale Reaktionen

Biden zum SPD-Sieg: "Donnerwetter... Sie sind beständig"

27.09.2021, 08:34 Uhr | NE, dpa

Joe Biden: Der US-Präsident hat der SPD hat in einer ersten Reaktion auf die deutschen Wahlergebnisse eine große Verlässlichkeit zugesprochen. (Quelle: Andrew Harnik/dpa)

Das Ausland schaut gespannt auf die Ergebnisse der Bundestagswahl. Während die einen das Ende der Ära Merkel bedauern, richten andere den Blick in die Zukunft. Die Reaktionen auf den SPD-Erfolg sind geteilt.

US-Präsident Joe Biden hat in einer ersten Reaktion auf die deutschen Wahlergebnisse der SPD spontan eine große Verlässlichkeit zugesprochen. Journalisten sprachen ihn am späten Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf die deutschen Wahlergebnisse an, als er nach dem Wochenende ins Weiße Haus nach Washington zurückkehrte. Zunächst sagte Biden, die Ergebnisse noch nicht gesehen zu haben. Als er dann informiert wurde, dass die SPD einen knappen Vorsprung halte, sagte Biden: "Donnerwetter... Sie sind beständig."

Prominent thematisiert die internationale Presse auch das Ende der Ära Merkel. Die amerikanische Tageszeitung "Washington Post" würdigte die scheidende Kanzlerin: "Merkel hat jahrelang für politische Stabilität in Deutschland gesorgt, aber sie war auch ein europäisches Bollwerk – eine inoffizielle Anführerin des Kontinents, die geholfen hat, ihn durch politische und wirtschaftliche Krisen zu bringen."



"Ein Loch im Herzen Europas"

Die Zeitung zitiert auch den italienischen Politikwissenschaftler Giovanni Orsina, der festhält: "Merkels Abgang schafft ein Führungsproblem, ein Loch im Herzen Europas." Dem stimmt auch das spanische Nachrichtenmedium "El Mundo" zu und titelt: "Der Abgang von Angela Merkel lässt Europa ohne System und Führung zurück."



Die "Neue Zürcher Zeitung" kommentiert die Ära Merkel weitaus kritischer. So sei es ihr zum Großteil nicht Armin Laschets, sondern ihr Verschulden, dass die CDU in den Wahlergebnissen abgestürzt ist. "Angela Merkel hat eine entkernte und müde CDU hinterlassen", schreibt die Schweizer Tageszeitung. Die „beste Nachricht des Abends“ sei: "Eine rot-grün-dunkelrote Regierung bleibt den Deutschen erspart."