"Fehlende Akzeptanz des Kandidaten"

Röttgen fordert personelle Neuaufstellung der CDU

02.10.2021, 00:36 Uhr | t-online, wan

Norbert Röttgen auf dem Weg zur CDU-Parteizentrale (Archivbild). Das Präsidiumsmitglied fordert einen Neuanfang in der Partei. (Quelle: Political-Moments/imago images)

Die Rufe nach einem Rücktritt des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet werden lauter. Jetzt fordert Norbert Röttgen einen personellen Neuanfang – und meint damit nicht nur den Kanzlerkandidaten.



CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen fordert nach der Wahlniederlage von Kanzlerkandidat und Parteichef Armin Laschet personelle Konsequenzen und einen Neuanfang. Dieser Prozess müsse stattfinden, egal ob die Union an der Regierung beteiligt sein werde oder in die Opposition gehe, sagte Röttgen in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ (Sonntagsausgabe).

„Wenn das klar ist, müssen wir auch über eine personelle Neuaufstellung sprechen.“ Man müsse jetzt ehrlich das aussprechen, was ohnehin jeder wisse: „Die fehlende Akzeptanz des Kandidaten war der Hauptgesprächsgegenstand im Wahlkampf. Das weiß auch Armin Laschet.“ Es reiche aber jetzt nicht, „nur eine Person auszuwechseln“. Der Erneuerungsprozess müsse umfassend sein: „Partei, Fraktion, Inhalte, Kommunikation, Personal.“

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag hatte beim Parteitag gegen Armin Laschet und Friedrich Merz im Rennen um den CDU-Vorsitz verloren. Ob er im Falle eines Sturzes von Laschet erneut kandidiert, lässt er noch offen.

"Laufen Gefahr, Status als Volkspartei zu verlieren"

Der Christdemokrat geht auf Ursachenforschung für die Wahlniederlage. Er vermisst einen ehrlichen Umgang der Führung mit der derzeitigen Lage. "Zur Ehrlichkeit gehören zwei Dinge: Erstens ist die SPD die stärkste Partei und damit die Wahlgewinnerin. Zweitens haben wir nicht nur das historisch schlechteste Ergebnis, sondern laufen mit nur noch 19 Prozent für die CDU Gefahr, unseren Status als Volkspartei zu verlieren“.

Er selbst habe lange Zeit befürchtet, dass die CDU den Kontakt zu den Bürgern und ihren Sorgen verloren habe. "Ich habe immer gesagt: Wenn wir die inhaltlichen Debatten nicht führen, werden wir dafür einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen“, sagte Röttgen. „So, da sind wir jetzt. Die Erneuerung der Partei muss daher unbedingt inhaltliche, kommunikative, organisatorische und personelle Fragen zusammenbringen.“

Röttgen schlägt künftig einen Mitgliederentscheid bei wichtigen Personalfragen wie die Kanzlerkandidatur vor. Das gelte auch bei Kandidaturen um den CDU-Vorsitz. „Wir sollten lernen, dass man wichtige Personalfragen wie eine Kanzlerkandidatur nicht mit einer Gremienmehrheit durchdrücken kann – gegen die Mehrheit der Abgeordneten, der Mitglieder, der Öffentlichkeit“.

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz hat Berichte, nach denen er erneut für den CDU-Vorsitz kandidieren würde, als spekulativ zurückgewiesen. Aus seinem Umfeld war berichtet worden, er sei bereit, sich einem Mitgliederentscheid zu stellen.