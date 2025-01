Darum kann Musk faszinieren

So aber droht laut Theveßen in Europa, was in den USA jetzt Wirklichkeit wird. Musk habe sich mit Wahlkampfspenden in Höhe von 280 Millionen Dollar an die Republikaner Macht im Weißen Haus erkauft. Dasselbe könne der Tech-Milliardär bei Wahlen in Europa wiederholen, während Trump in den USA die Demokratie erodiere und "möglicherweise eine neue Art von Weltordnung mit aufmacht, in der wir mit unserer liberalen Demokratie nicht mehr so richtig den Platz finden".