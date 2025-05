Söder über Migration: "Wir haben es nicht geschafft"

Markus Söder will Kommunen entlasten und will mehr Geflüchtete wieder zurückschicken. Damit erreicht er bei "Maischberger" Widerspruch.

Bezüglich der Koalition zwischen Union und SPD und der heutigen Beschlüsse habe er "ein gutes Gefühl", so Söder. Es gebe ein "gemeinsames Verantwortungsgefühl", Deutschland zu verändern und die Demokratie zu stärken. Mehrere Kritikpunkte an der Ampelkoalition gab es von Söder ebenfalls.

Die Gäste

Söder: "Wir haben es nicht geschafft"

Gleichzeitig stellte Söder klar: Wer sich in Deutschland integriere und arbeite, sei willkommen – wer aber Straftaten begehe, habe "in diesem Land keine Zukunft". Maßnahmen wie die Bezahlkarte, zusätzliche Grenzkontrollen und eine erweiterte Liste sicherer Herkunftsstaaten seien aus seiner Sicht notwendige Bestandteile einer konsequenten Politik.

Auch das Bürgergeld nahm Söder in diesem Zusammenhang ins Visier. Es brauche eine deutlichere Differenzierung bei Sozialleistungen: "Ich finde, dass jemand, der sein Leben lang einbezahlt hat in soziale Kassen, anders behandelt werden muss als jemand, der noch nie einbezahlt hat." Das derzeitige System setze "die völlig falschen Anreize" – insbesondere mit Blick auf die Migration.

Réthy: "Zeichen setzen ist noch keine Politik"

Kritik gab es auch am Schwenk von Friedrich Merz in der Bewertung des Gaza-Kriegs. Der CDU-Chef hatte während eines Besuchs in Finnland erklärt, die Angriffe der israelischen Armee ließen "keine Logik mehr erkennen, wie sie dem Ziel dienen, den Terror zu bekämpfen und die Geiseln zu befreien". Sonja Zekri dazu: "Mir ist die innere Logik nicht ganz klar, was ihn dazu bewegt hat." Noch vor wenigen Wochen habe Merz eine Einladung an Israels Premier Netanjahu trotz internationalen Haftbefehls befürwortet.