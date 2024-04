"Wir werden uns heute Abend oder spätestens morgen früh mit ihm zusammensetzen", sagte Chrupalla. "Wir sehen es als absolut beunruhigend an, wenn natürlich ein Mitarbeiter hier festgenommen wurde (...)". Auf Fragen von Journalisten, ob Krah noch der richtige Spitzenkandidat sei, gingen Chrupalla und Weidel nicht ein und kündigten eine Stellungnahme nach dem Gespräch für "spätestens Mittwochmorgen" an.

Zuvor hatte sich ein anonymes AfD-Bundesvorstandsmitglied in der "Bild" geäußert: "Herr Krah wird inzwischen zum Problem für die AfD ." Zudem heißt es laut "Bild" aus der Parteispitze: "Scheint, als fliege gerade etwas in die Luft bei uns …" Lesen Sie hier die weiteren Informationen zur Festnahme . t-online hatte im Oktober die Geheimdienstkontakte, Zahlungen und Lobbytätigkeiten exklusiv aufgedeckt.

Krah: Alles nur aus der Presse erfahren

Auch Krah selbst hat sich mittlerweile geäußert: Von der Festnahme seines Mitarbeiters habe er am Vormittag aus der Presse erfahren, erklärte Krah in einer Mitteilung. "Weitere Informationen liegen mir nicht vor." Der Vorwurf von Spionage für ein anderes Land sei "eine schwerwiegende Anschuldigung", erklärte Krah und fügte hinzu: "Sollten sich die Vorwürfe als wahr erweisen, würde dies die sofortige Beendigung des Dienstverhältnisses nach sich ziehen."

"Bild" sprach den Politiker zudem am Flughafen in Straßburg an. Dort habe Krah gesagt, er habe die Nachrichten erst bei der Landung auf seinem Handy gesehen. Sein Mitarbeiter habe seiner Kenntnis nach nur "Kontakte zu offiziellen chinesischen Stellen in der Botschaft" gepflegt, wurde Krah wiedergegeben.