Im "Tagesanbruch"-Podcast zieht Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck nicht nur eine Bilanz der gescheiterten Ampelkoalition, sondern teilt auch in Richtung Markus Söder aus. Auf die Frage, warum der CSU-Chef so stark gegen ihn und die Grünen wettert, entgegnet Habeck: "Das müssen Sie Markus Söders Psychotherapeuten fragen."

Was genau dahintersteckt, wie Habeck auf eine mögliche schwarz-grüne Koalition nach der Bundestagswahl blickt und welche Lehren er aus der Ampel zieht, hören Sie hier in der Podcastfolge :

