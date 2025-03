11.06 Uhr: Frei verteidigt, es sei kein parlamentsrechtliches Novum. "Es ist etwas, das wir in der Vergangenheit schon erlebt haben." Das Lebensalter sei ebenso wenig ein Verdienst wie die Jugend. Er verweist auf die Eröffnungssitzung der thüringischen Landtags. "Wie konnten erleben, wie ein AfD-Alterspräsident zur Chaotisierung beiträgt."

11.02 Uhr: Zunächst spricht der AfD-Mann Bernd Baumann. Er wettert gegen die Bundesregierung. Gysi ermahnt ihn, zur Geschäftsordnung zu sprechen. Er kritisiert, dass nicht der an Lebensalter Älteste die Sitzung eröffnen darf. "Das ist perfide." Die Regelung war geändert worden, als die AfD in den Bundestag einzog. Er preist Alexander Gauland an, dem diese Rolle sonst zugekommen wäre. Gysi ermahnt ihn, die Redezeit einzuhalten.