Klimaaktivisten schlagen hunderte Zelte vor Kanzleramt auf

Sie fordert eine sofortige Umkehr in der Klimapolitik: Um dies zu unterstreichen, will die Umweltgruppe "Extinction Rebellion" zentrale Plätze in Metropolen weltweit besetzen.

Zwischen Reichstag und Kanzleramt in Berlin haben tausende Klimaaktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" ihr Lager aufgeschlagen. Mit der Errichtung des Lagers mit hunderten Zelten vor dem Berliner Kanzleramt demonstrieren die Aktivisten für einen effektiveren Klimaschutz. Mit Straßenblockaden und anderen Aktionen zivilen Ungehorsams wollen sie ab Montag in Berlin und Metropolen in aller Welt auf die drohende Klimakatastrophe und das Artensterben aufmerksam machen.

Blockaden sollen Verkehr lahmlegen

Die Kundgebungen in dem Zeltlager, das noch bis zum 13. Oktober vor dem Kanzleramt bleiben soll, liefen friedlich an. "Die Kooperation mit der Polizei läuft wie geschmiert", sagte Sprecherin Cléo Mieulet. Die Teilnehmer seien "super organisiert und kooperativ", sagte sie weiter. "Jetzt muss nur noch die Regierung tun, was wir wollen, dann ist alles topp." Über den Eingang war ein Banner gespannt mit den Worten: "Was wir tun, war noch nie so wichtig."

Auf dem Berliner Alexanderplatz organisierte "Extinction Rebellion" am Sonntagnachmittag ein Seminar zum zivilen Ungehorsam. Die Teilnehmer übten unter anderem, wie sie sich bei Sitzblockaden von Polizeibeamten wegtragen lassen können. Am Montag wollen sie den Verkehr in der Hauptstadt teilweise lahmlegen. Ausgehend von einer Versammlung am Potsdamer Platz am Mittag seien mehrere Blockadeaktionen geplant, kündigte die Gruppe an.



Mobilisierung in London läuft

"Wir empfehlen Autofahrern, das Auto stehen zu lassen", hieß es am Freitag. U- und S-Bahnverkehr sollten verschont bleiben. Ob sich Extinction Rebellion auf die Straße konzentriert oder auch die Berliner Flughäfen ins Visier nimmt, wollten die Organisatoren nicht verraten. Ähnliche Aktionen sind auch in anderen Metropolen geplant. Allein in der britischen Hauptstadt London hofft die Gruppe, 20.000 bis 30.000 Menschen für Blockaden rund um Parlament und Regierungsgebäude zu mobilisieren. In Paris besetzten Aktivisten vorübergehend ein Einkaufszentrum.







Die Gruppe war im vergangenen Jahr in Großbritannien gegründet worden. Sie brachte in London mit Blockaden stellenweise den Verkehr zum Erliegen. Hierzulande kamen zu ihren Aktionen aber selten mehr als eine Handvoll Aktivisten. Nach Einschätzung von Protestforscher Dieter Rucht muss die Gruppe ihr Mobilisierungspotenzial erst noch unter Beweis stellen. "Extinction Rebellion ist ein Stück weit aufgeblasen, mehr Schein als Sein", sagte Rucht.