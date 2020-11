LIVEDemos vor dem Reichstag

Polizei will Corona-Auflagen rigoros durchsetzen

18.11.2020, 10:10 Uhr | dpa, AFP, rtr, ds, pdi, joh

Der Bundestag will das Infektionsschutzgesetz ändern – dagegen wird in Berlin demonstriert. Die Polizei kündigte ein rigoroses Vorgehen an. Verfolgen Sie die Situation im Newsblog.

Eine Gesetzesänderung erzürnt die Gemüter: Der Bundestag stimmt heute über Änderungen beim Infektionsschutz ab – Gegner der Corona-Maßnahmen wollen das verhindern. Sie sehen in dem Gesetzestext weitreichende Einschränkungen in ihren Grundrechten. Warum das nicht stimmt, lesen Sie hier. Einige Demonstranten hatten im Vorfeld sogar zum Sturm auf den Bundestag aufgerufen. Das Innenministerium verbot daraufhin Proteste direkt vor dem Reichstagsgebäude. Der Grund: Die Arbeit der Parlamentarier dürfe nicht beeinträchtigt werden.



Angemeldet sind nun noch sechs Demonstrationen am Vormittag, mehrere Tausend Demonstranten werden erwartet. t-online ist für Sie live vor Ort. Verfolgen Sie die Entwicklungen in unserem Liveticker.



Polizistin nehmen die Personalien von Demoteilnehmern auf. (Quelle: t-online)



9.45 Uhr Polizei will Hygienemaßnahmen rigoros kontrollieren

Nach Angaben der Polizei versammelten sie sich am Morgen rund um das abgesperrte Reichstagsgebäude und den Platz der Republik davor. Die Stimmung sei bislang ruhig, sagte ein Polizeisprecher. Auch in der Umgebung sind bereits viele Demonstranten. Die Polizei kündigte an, die Wilhelmstraße durchzugehen und jeden festzunehmen der keine Maske trägt, berichtet Reporterin Josephin Hartwig.

Wie viele Demonstranten erwartet werden, ist unklar. Es könnten laut Polizei mehrere tausend bis mehr als zehntausend werden.

9.05 Uhr: Polizei spricht von "Mammutaufgabe"



Bei den für Mittwoch angekündigten Demonstrationen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen erwartet die Gewerkschaft der Polizei (GdP) einen schwierigen Einsatz für die Beamten. Vergangene Demos auch in anderen Städten hätten gezeigt, wie schnell so etwas eskalieren und wie schnell die Polizei auch hilflos sein könne, sagte der Sprecher der GdP Berlin, Benjamin Jendro, am Morgen im rbb-Inforadio. Er sprach von einer "Mammutaufgabe".

"Die Versammlungen, über die wir momentan reden, das sind andere Versammlungen, als die, mit denen die Berliner Polizei sonst zu tun hat", so Jendro. Das große Problem sei, dass ein breites Spektrum auf die Straße gehe. "Das heißt, es sind nicht alles Rechtsextremisten, die dort mitlaufen, sondern auch Menschen, die Existenzängste haben." Auch Kinder und ältere Menschen seien dabei. "Also es ist jetzt nicht beispielsweise nur der Neonazi, der da vor Ihnen steht."

Demonstranten vor dem ARD-Hauptstadtstudio: Viele halten sich momentan noch an die Hygieneregeln. t-online ist live vor Ort. (Quelle: t-online)



8.17 Uhr: Mehr Polizei als Demonstranten

t-online-Reporterin Josephin Hartwig ist bereits vor Ort und auf dem Weg Richtung Brandenburger Tor. "Die Lage ist noch unübersichtlich. Bisher sehe ich mehr Polizisten als Demonstranten", schildert sie die Lage.



8.05 Uhr: Justizministerin appelliert an Demonstranten: Hygieneregeln beachten



Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat Demonstrationsteilnehmer zur Einhaltung der Hygieneauflagen aufgefordert. In einer Demokratie sei es selbstverständlich, dass Kritik nicht nur im stillen Kämmerlein geäußert werde, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Aber zum Demonstrationsrecht gehört auch, dass man sich an Regeln und Auflagen hält – etwa zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder zum Abstandhalten."