Den Kanzler lud er bei seinem Besuch genau 100 Tage nach Kriegsbeginn zu einer Rede vor dem ukrainischen Parlament Rada nach Kiew ein. Und er stellte einen Deutschlandbesuch des ukrainischen PrĂ€sidenten Wolodymyr Selenskyj fĂŒr den Fall in Aussicht, dass sich das Kriegsgeschehen positiv fĂŒr die Ukraine entwickelt. "Wenn der Sieg naht, dann denke ich, wird er (Selenskyj) schon Besuche in verschiedenen LĂ€ndern machen und zu einem offiziellen Besuch nach Deutschland kommen", sagte Stefantschuk laut offizieller Übersetzung.

FĂŒr Stefantschuk ist der Deutschlandbesuch die erste Auslandsreise seit Kriegsbeginn. In Berlin wurde er so hochrangig empfangen wie wohl kaum ein ParlamentsprĂ€sident vor ihm. Scholz traf den in MilitĂ€rmontur gekleideten Vorsitzenden der Rada im Kanzleramt. Im Plenum des Bundestags wurde er mit langem Applaus begrĂŒĂŸt. BundestagsprĂ€sidentin BĂ€rbel Bas (SPD) wĂŒrdigte seinen Besuch in einer kurzen Ansprache. "Der Deutsche Bundestag steht fest an der Seite der Ukraine. Wir werden Ihr Land weiter humanitĂ€r und militĂ€risch, finanziell und diplomatisch nach KrĂ€ften unterstĂŒtzen", versprach die SPD-Politikerin.