Scholz auf dem G7-Gipfel: Kann er, was Altkanzlerin Merkel konnte?

Und was fĂŒr sieben Monate es waren! Damals suchte sich Scholz das Motto "Fortschritt fĂŒr eine gerechte Welt" fĂŒr seine G7-PrĂ€sidentschaft aus: Es sollte vor allem um Klima gehen und Scholz' Idee, einen Klub der Klimaretter zu grĂŒnden. Dann brach Wladimir Putin einen Krieg in der Ukraine vom Zaun, die Preise schossen auf der ganzen Welt in die Höhe, Deutschland geht das Gas aus und wegen des Krieges in der Kornkammer Ukraine droht der Welt eine Hungerkatastrophe.

Scholz braucht Erfolge an zwei Fronten

Die Herausforderungen sind also enorm, wie es in Gipfelsprache heißt. Was können das G7-Treffen und Gastgeber Scholz dagegen ausrichten?

Am Ende geht es bei solch einem Treffen um zweierlei: konkrete Ergebnisse und Bilder. Ergebnisse, die den Aufwand und die hohen Kosten (geschĂ€tzt mindestens 170 Millionen Euro in diesem Jahr) rechtfertigen. Und Bilder – weil sie es sind, die sich in das öffentliche GedĂ€chtnis einprĂ€gen. So ist es mit Merkel, die in Elmau 2015 vor Barack Obama die Arme ausbreitet.

Das berĂŒhmte

Unvergessen auch die Konfrontation mit Donald Trump 2018 beim Gipfel in Kanada, die augenblicklich als so wichtig empfunden wurde, dass jede Seite ihre eigene Perspektive verbreiten wollte.

Da Scholz 2022 wie Merkel 2015 nach Elmau lĂ€dt, wird es unweigerlich einen Vergleich der Bilder geben. Das Merkel-Obama-Holzbank-Alpenpanorama-Foto zeigte nĂ€mlich eine deutsche Kanzlerin in einer FĂŒhrungsrolle, eine Frau, der der amerikanische PrĂ€sident, der wichtigste aller GĂ€ste, die vielleicht zwei wichtigsten WĂ€hrungen entgegenbringt: Zutrauen und Vertrauen. Schon zwei Monate spĂ€ter wurde Merkel international gefeierte FlĂŒchtlingskanzlerin, spĂ€ter dann auch "Person des Jahres" (Time) und galt nach der Wahl Donald Trumps zwischenzeitlich gar als AnfĂŒhrerin der freien Welt.

Olaf Scholz wird zeigen mĂŒssen, dass man auch ihm vertraut und dass man ihm etwas zutraut.

Einen Vorwurf kann Scholz nicht abschĂŒtteln