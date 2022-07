Neue Außenpolitik: Das Baerbock-Experiment

"Eklatante Ungerechtigkeit"

Baerbocks Strategie

Es ist ihr Gestaltungsanspruch in der Klimapolitik, die ja gr├Â├čtenteils in der Zust├Ąndigkeit ihres Parteikollegen Robert Habeck liegt. Doch Baerbock schuf im Au├čenministerium eine Abteilung f├╝r internationale Klimapolitik und holte mit der Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan eine international exzellent vernetzte Expertin in ihr Haus. Nach Palau konnte die nicht mitkommen: Corona.

Doch dann kam der Krieg in der Ukraine und es begann die Zeit, in der Habeck erst den Fossil-Scheichs vom Golf seine Aufwartung machte und der Bundeskanzler Investitionen in Gasenergie wieder langfristig f├Ârdern will. Es gibt neue Zweifel an Deutschlands F├╝hrungsrolle bei Klima und Energie. Jetzt erst recht will Baerbock ihren Anspruch in der Klimapolitik verdeutlichen.